Afrique: En route vers la Ligue des Champions Féminine - Les Aigles de la Médina

Les Aigles de la Médina ont marqué l'histoire du football féminin sénégalais en se qualifiant pour la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF.

Comment l'équipe s'est qualifiée

es Aigles de la Médina ont réalisé un parcours exceptionnel lors des qualifications pour la Ligue des Champions Féminine de la CAF, zone UFOA A, se distinguant parmi les équipes participantes par leur talent et leur détermination. Le tournoi s'est tenu du 1er au 11 août 2024, en Sierra Leone, et a vu s'affronter plusieurs clubs de la région, chacun visant la qualification pour la phase finale de la compétition.

Au cours de la phase de groupes, les Aigles ont commencé leur campagne avec une victoire solide de 2-0 contre les Red Scorpions de Gambie, montrant dès le départ leur ambition et leur capacité à s'imposer sur le terrain. Malgré une défaite contre AS Mande (0-2), l'équipe a su se ressaisir lors de son match suivant, en obtenant un match nul contre les Mogbewmo Queens (2-2). Ce match a été crucial pour maintenir leurs espoirs de qualification, illustrant la résilience des Aigles.

Leur performance s'est véritablement accélérée lors de leur dernier match de la phase de groupes contre les Determine Girls de Libye, où ils ont triomphé 2-1, grâce à un match héroïque. Cette victoire a non seulement permis aux Aigles de la Médina de terminer à la première place de leur groupe, mais a également garanti leur place en finale de la compétition.

En finale, les Aigles ont rencontré à nouveau les Determine Girls dans un match décisif. Ce dernier a été marqué par une intensité et une tension palpables. Après avoir concédé l'ouverture du score à la 19e minute, l'équipe a réagi de manière admirable. L'égalisation à la 43e minute par Marie Diokh a redonné espoir aux Aigles, avant que Mbene Kane ne s'offre le but de la victoire à la 89e minute, scellant ainsi leur qualification historique.

La joueuse : Ngouye Sarr

Ngouye Sarr, la talentueuse attaquante des Aigles de la Médina, est devenue une figure emblématique du football féminin sénégalais, surtout après la qualification historique de son équipe pour la phase finale de la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Dans une interview accordée à CAFOnline, Sarr a exprimé sa fierté d'appartenir à cette équipe qui a marqué l'histoire du Sénégal. Elle a déclaré : « Nous avons montré que le Sénégal a du potentiel et que nous pouvons rivaliser au plus haut niveau. » Cette détermination et cette ambition sont des éléments clés de son jeu sur le terrain.

Ngouye a joué un rôle crucial tout au long du tournoi de qualification, non seulement en inscrivant des buts importants, mais aussi en apportant une énergie et une motivation contagieuses à ses coéquipières. Elle souligne l'importance du travail d'équipe et de la cohésion dans les performances des Aigles de la Médina, affirmant que « chaque joueuse a apporté sa pierre à l'édifice ». Cette approche collective, couplée à son talent individuel, a permis aux Aigles de surmonter des défis majeurs et de se hisser en finale.

L'entraîneure : Mbaye Thiam

Mbaye Thiam, l'entraîneur des Aigles de la Médina, incarne la passion et l'engagement envers le développement du football féminin au Sénégal. Dans une interview accordée à CAFOnline, Thiam a souligné l'importance de participer à la Ligue des Champions Féminine de la CAF, qu'il considère comme un véritable enrichissement personnel et collectif pour son équipe. « C'est une expérience qui nous permettra d'apprendre et de nous améliorer », a-t-il déclaré, mettant en avant l'opportunité de se mesurer aux meilleures équipes africaines.

Sous sa direction, les Aigles de la Médina ont non seulement réussi à remporter la Ligue des Champions Féminine de la zone UFOA A, mais ils ont également démontré une progression constante dans leur jeu. Thiam attribue ce succès à une préparation rigoureuse et à un état d'esprit axé sur la discipline et la solidarité. Il insiste sur le fait que chaque match est une chance d'apprendre et de grandir en tant qu'équipe, ce qui les aidera à relever les défis futurs sur la scène continentale.

Parcours en Ligue des Champions

2024 : Première participation