Afrique: Mahira Ali - « Le FC Masar disputera la Ligue des Champions Féminine de la CAF avec pour objectif de remporter le titre »

La joueuse du club égyptien du FC Masar (anciennement Tutankhamon), Mahira Ali, a accordé une interview exclusive à CAFonline.com. Elle a affirmé que l'objectif principal de Masar est de remporter la Ligue des Champions Féminine de la CAF et qu'elle, aux côtés de ses coéquipières, s'efforcera de réaliser une performance de haut niveau lors des phases finales.

Mahira Ali a souligné que, pour cette première participation à la Ligue des Champions Féminine de la CAF, qui se tiendra au Maroc en 2024, le but de son équipe est de décrocher le titre et d'honorer le football égyptien.

CAFonline.com : Félicitations au club égyptien Masar et à vous, les joueuses, pour votre qualification aux finales de la Ligue des Champions Féminine de la CAF !

Mahira Ali : Nous remercions Dieu pour cette qualification aux phases finales de la Ligue des Champions Féminine. C'est une grande réalisation pour le club, et nous espérons offrir une performance honorable pour le football égyptien.

Le club Masar s'est illustré lors des qualifications de l'Union Nord-Africaine, atteignant la deuxième place. Quel est le secret de votre succès ?

Nous avons abordé les qualifications avec un esprit de compétition. Nous nous sommes investies à fond lors des entraînements et avons suivi scrupuleusement les instructions de notre entraîneur. Nous avons pris nos responsabilités et, pour notre première participation, nous avons prouvé que nous méritions notre place en finale.

Vous participerez pour la première fois à la Ligue des Champions Féminine de la CAF. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle et quels sont les objectifs du club Masar pour les phases finales ?

Nous étions toutes submergées de joie lorsque notre qualification a été confirmée. C'était notre objectif depuis notre victoire dans le championnat égyptien. À présent, notre but est de performer au plus haut niveau lors des finales et de rivaliser pour décrocher notre premier titre continental.

Lors des phases finales, vous affronterez des équipes africaines puissantes, dont certaines ont déjà remporté le titre. Comment envisagez-vous cette compétition ?

Ce sera assurément une compétition de très haut niveau, car les finales réunissent les huit meilleures équipes d'Afrique, avec des clubs expérimentés qui ont déjà remporté le titre. Au club Masar, nous respectons chaque équipe et espérons être à la hauteur de cette compétition, avec l'ambition de décrocher le titre, si Dieu le veut.

En tant que l'une des joueuses les plus talentueuses du football féminin africain, que représente pour vous la Ligue des Champions Féminine de la CAF ?

Chaque joueuse rêve de participer à une compétition de cette envergure. La Ligue des Champions Féminine de la CAF est l'un des tournois les plus suivis dans le football féminin africain et, dans les années à venir, elle permettra la qualification pour des compétitions encore plus prestigieuses, comme la Coupe du Monde des Clubs. C'est une immense source de motivation pour toutes les joueuses.

Comment envisagez-vous l'avenir du football féminin en Afrique ?

J'espère que le football féminin obtiendra la reconnaissance qu'il mérite, à l'instar du football masculin, et que l'écart entre les deux se réduira. Je pense que nous sommes sur la bonne voie et que ce sport gagne en importance chaque année, suscitant un intérêt croissant à tous les niveaux.

Quel message aimeriez-vous adresser aux footballeuses africaines ?

Je souhaite le meilleur à toutes les joueuses et j'espère que chacune pourra briller au plus haut niveau. Je les encourage également à rester concentrées sur leurs rêves.