Guinée: Ignorée par le régime Alpha Condé et oubliée par le CNRD, la route Mamou-Labé complètement dégradée

La route nationale Mamou-Labé est en état de dégradation très poussé. Sur une bonne partie de cet axe, le goudron n'existe plus, des nids de poules sont visibles partout. Le calvaire des usagers de ce tronçon de 140 kilomètres depuis environ une décennie. Les usagers sont obligés de faire 6 heures de temps entre ces deux capitales régionales.

Au micro de notre reporter, Amadou Baïlo Barry qui fait le transport en commun depuis deux ans entre Conakry et Labé parle du calvaire que les usagers de cet axe traversent depuis près de 10 ans.

"Cette route a commencé à se dégrader sous le règne du Pr Alpha Condé. Cette route est oubliée par nos gouvernants. C'est dommage. Nous souffrons énormément. Sur une distance de 140 kilomètres, on fait 6 heures de temps. Tu peux pas parcourir trois kilomètres sans trouver un véhicule en panne. On perd beaucoup de temps et de carburant sur cet axe. À cela s'ajoute la fatigue. Ignorée par le régime Condé, cette route ne semble pas être la priorité des autorités de la transition. Je demande au gouvernement guinéen dirigé M. Amadou Oury Bah de venir en aide sinon cette route risque d'être coupée", nous confie notre interlocuteur.

Pourquoi les autorités du pays ne s'intéressent pas à cette importante route qui relie les deux principales villes de la moyenne Guinée ? Ismaël Diallo, un usager croit savoir la réponse à cette question.

"La région de Labé n'a jamais été la priorité du régime Alpha Condé. Peut-être, c'était à cause de son principal opposant Cellou Dalein Diallo. Vous avez vu, Labé n'a pas bénéficié d'infrastructures à l'occasion des fêtes tournantes de l'indépendance. Après la chute du régime Condé, on s'attendait à ce que le CNRD et son gouvernement mettent fin à ce calvaire. Malheureusement, ils ont suivi les traces laissées par le défunt régime. Peut-être c'est à cause du président de l'UFDG. C'est triste ce qui se passe. Je demande au président de la transition de revoir cette situation en ordonnant la reconstruction de cette route", a-t-il indiqué.