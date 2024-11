Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 03 novembre 2024

Violence électorale au Sénégal : Le Président Bassirou Diomaye Faye appelle à la retenue et à la responsabilité

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a achevé une visite officielle en Arabie Saoudite et en Turquie. À son retour, il a abordé des sujets d’actualité préoccupants, notamment les violences électorales qui ont récemment secoué le pays. Dans une déclaration, le président a exprimé son regret face à ces actes de violence, affirmant qu’il est inacceptable qu’un camp s’attaque à un autre.

Appelant à la responsabilité, Bassirou Diomaye Faye a exhorté les responsables politiques à faire preuve de retenue. « Nous devons comprendre que le Sénégal possède quelque chose de précieux : notre stabilité, » a-t-il déclaré, soulignant l’importance d’un climat serein pour le pays, rapporte Rts. (Source Senego)

RDC/Équateur : Seules 2 zones de santé sur 18 vaccinées contre la Mpox

Selon le ministre provincial de la Santé de la ville de Mbandaka, chef-lieu de la province de l’Équateur, la vaccination contre l'épidémie de Mpox stagne depuis un certain temps. D'après le Docteur Didier Ibenge, seules les populations de deux zones de santé sur les 18 que compte la province ont été vaccinées, à savoir les zones de Bikoro et Lotumbe.

Le responsable de la santé de cette province affirme que toutes les zones de santé de la ville sont touchées par cette épidémie de Mpox et s'indigne de constater qu'une grande partie de la population ne soit pas encore vaccinée. Il appelle les autorités du secteur à accroître la couverture vaccinale et à installer des centres de proximité contre la Mpox. (Source Actualité.CD)

Élection à la Commission de l’Union Africaine - Madagascar sollicite le soutien du Comesa

Le candidat de Madagascar à la Commission de l’Union africaine a été présenté au sommet du Comesa. Andry Rajoelina demande aux États membres d’appuyer la candidature malgache. Sans équivoque, Madagascar passe à la vitesse supérieure dans la course à la présidence de la Commission de l’Union africaine (C-UA).

Richard Randriamandranto, candidat de Madagascar à la présidence de la C-UA, a été présenté officiellement devant les États membres du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (Comesa). Une présentation faite par Andry Rajoelina, président de la République, en clôture de l’allocution qu’il a prononcée au 23e sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation régionale, à Bujumbura, au Burundi. (Source L’Express de Madagascar)

L’AES propose une intégration régionale loin des standards occidentaux, selon un politologue

Le Burkina a témoigné un “grand soutien” à l’Alliance des États du Sahel (AES), en votant des modifications constitutionnelles pour intégrer plus facilement une confédération, une fédération ou une union de pays africains, a déclaré à Sputnik Afrique Ivan Lochkarev, de l’Institut d’État des relations internationales de Moscou.

“Cela pourrait conduire, surtout, à la formation en Afrique d’une alternative efficace aux institutions occidentales d’intégration régionale […]. Cela servira d’exemple au reste des sous-régions d’Afrique, où le format occidental d’intégration régionale est encore reproduit”, a indiqué M.Lochkarev. (Source maliweb)

Enrôlement des électeurs au Burundi : Un processus perplexe et non orthodoxe ?

En vue de la constitution d’un fichier électoral, l’enrôlement des électeurs a eu lieu au Burundi du 22 au 31 octobre 2024. Par moment, des gens ont été empêchés d’accéder à certains services ou d’obtenir des documents administratifs. Exhiber au préalable un récépissé attestant leur enregistrement au rôle d’électeurs était une condition sine qua non. Le ministre de l’Intérieur reconnaît les faits tout en précisant qu’il s’agit des mesures « incitatives » face à la faible affluence à l’inscription. Pourtant, les chiffres de la Ceni sont « satisfaisants ». Cette situation soulève des questions au sein de l’opinion. Reportages et témoignages. (Source Iwacu)

Gabon/SETRAG : Nouveau déraillement d’un train minéralier

Un train minéralier a déraillé dans la nuit de jeudi à vendredi pendant la traversée de la province de l’Ogooué Ivindo, a appris la rédaction de Gabonactu.com de source bien informée. Environ 30 wagons ont quitté les rails pour se renverser au sol, selon la source.

Les accidents ferroviaires sur le Transgabonais sont légions. Le dernier a eu lieu il y a moins d’un mois. La vétusté des installations, l’instabilité des sols et la surcharge des trains minéraliers remplis de manganèse sont généralement les principales causes de ces déraillements. (Source alibreville)

Éliminatoires CAN 2025 : Gambie – Comores délocalisé sur terrain neutre

CAN Maroc 2025 : La Gambie ne pourra pas accueillir les Comores au Stade de l’Indépendance. La Confédération Africaine de Football (CAF) a jugé l’état de la pelouse insatisfaisant pour un événement de ce calibre.

Dans un message officiel, le ministère Gambien de l’Information, des Médias et des Services de diffusion a annoncé que la rencontre du 15 novembre entre les Scorpions et les Comores ne pourra finalement pas se jouer à domicile. Cette décision fait suite à une inspection de la CAF effectuée le 31 octobre 2025. L’inspection a révélé que la qualité du gazon ne répondait pas aux standards de compétition de catégorie 3. (Source Africafootunited)

Côte d’Ivoire/Lancement officiel du programme "Y’a du boulot au pays" : Un outil pour promouvoir les métiers et l'employabilité

La société d'intermédiation marketing (SIM) a procédé au lancement officiel du programme "Y’a du boulot au pays" le 31 octobre 2024 à Marcory. Il s'agit d'un programme digital de coaching et d'information destiné aux élèves, aux étudiants et aux primo-demandeurs d'emploi, sur les opportunités et les métiers existants.

Selon Amara Soumahoro, concepteur et promoteur du programme, il ne s'agit pas d'un programme d'insertion, mais de renforcement de l'employabilité. (Source Fratmat info)

Tchad : Appel à la communauté internationale après l'attaque de Boko Haram

Le 29 octobre 2024, le gouvernement du Tchad a lancé un appel urgent à la communauté internationale pour intensifier son aide dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, suite à une attaque meurtrière de Boko Haram ayant coûté la vie à une quarantaine de soldats tchadiens.

L’assaut a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi contre une base militaire sur l'île de Barkaram. Selon le porte-parole du gouvernement, Abderaman Koulamallah, l'attaque a également fait une vingtaine de blessés. Le gouvernement tchadien a exprimé sa profonde tristesse pour ces pertes humaines et a appelé à une action collective : "Une action collective et déterminée est indispensable pour éradiquer ce mal qui menace la stabilité et le développement de toute la région." (Source Alwihda info)

Afriland First Group : Un pari gagnant sur le Togo

Le Togo vient de remporter une nouvelle victoire économique. Le groupe bancaire panafricain Afriland First Group, dirigé par le charismatique Dr Paul Kammogne Fokam, a annoncé hier, lors de son audience avec le président de la République Faure Essozimna Gnassingbé, son intention de créer un holding régional au cœur de Lomé. Une décision qui vient confirmer l’attractivité du Togo et qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de développement du Président Faure Gnassingbé.

En choisissant le Togo, Afriland First Group ne fait pas seulement un choix stratégique, mais un pari sur l’avenir. Le pays, sous l’impulsion de son chef d’État, a engagé ces dernières années des réformes profondes pour améliorer son climat des affaires et attirer les investissements. Les efforts du gouvernement semblent porter leurs fruits, puisque de grandes entreprises internationales choisissent désormais de s’implanter au Togo. (Source journaldutogo)