Tunisie: Un nouveau souffle pour le tourisme culturel - La via Bagrada, suivre la trajectoire du fleuve

En valorisant le patrimoine du Nord-Ouest tunisien, l'association Museum Lab s'engage dans un modèle d'écotourisme basé sur le patrimoine et la culture initiative économique et culturelle innovante. Rendez-vous les 9 et 10 novembre à Testour et Teboursouk.

La via Bagrada, nom latin de la route Medjerda, est un événement qui sera une occasion pour présenter les projets incubés par l'association Museum Lab pendant 10 mois pour présenter un produit qui mise et valorise un patrimoine riche de la vallée de Medjerda. Les bénéficiaires auront, le temps d'un week-end, l'occasion d'offrir aux visiteurs leur manière de s'approprier la richesse et la diversité locale pour en faire une destination culturelle, patrimoniale et de tourisme alternatif.

Partant d'un constat que Museum Lab avance comme point de départ de ses projets; tout au long de l'histoire, trois âges du patrimoine sont identifiés, tous envisagés rétrospectivement, sous le seul angle de leur valeur culturelle et scientifique : au XIXe siècle, le souci c'était la préservation, au mi-19e, le classement, à l'après-guerre la valorisation.

En Tunisie, ces positionnements sont toujours d'actualité considérant qu'il s'agit d'un domaine strictement historique, dont les activités régulièrement pratiquées sont classiques, sortant rarement des sentiers battus.

Le considérer comme une source de développement et d'emplois reste une idée neuve. Le projet de Museum Lab entamé déjà au Kef pendant 3 ans et actuellement à Testour est de grossir l'intérêt et prolonger ou dépasser celui de l'émotion et de la commémoration pour que ce patrimoine devienne créatif et capable d'irriguer de nouvelles filières et de nouveaux métiers touchant à l'ensemble de l'économie.

Avec plus d'une dizaine de projets entre circuits de découvertes du patrimoine bâti, faune et flore, canoë kayak, cyclotourisme, oléotourisme, ateliers de savoir-faire, mémoire et histoire... L'association Museum Lab, avec son projet Via Bagrada, redéfinit le paysage touristique et patrimonial dans cette région en proposant un produit nouveau et non conventionnel à la découverte des richesses infinies et méconnues.

À travers un modèle de tourisme collaboratif et inclusif, l'initiative propose de faire des villes de la vallée de la Medjerda une destination de choix pour les visiteurs en quête d'authenticité culturelle. Le projet se concentre sur la valorisation de sites historiques et la création d'expériences culturelles nouvelles et des visites immersives.

Via Bagrada réunit amateurs, professionnels, et associations, dans une démarche où les habitants et jeunes entrepreneurs sont formés et accompagnés pour concevoir des parcours touristiques attrayants et respectueux des traditions locales. Pour aider les visiteurs, l'association a développé l'application Via Bagrada, un outil digital innovant qui propose des informations détaillées sur les attractions, l'hébergement et les produits locaux.

Cette application vise à renforcer l'expérience des touristes et à intégrer les habitants dans le développement de l'offre culturelle. Par ailleurs, la formation de médiateurs culturels locaux est au coeur du projet, garantissant un accueil de qualité et une immersion complète dans la vie locale.