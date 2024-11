Tunisie: USM - Maintenir la dynamique de victoire

Les Monastiriens, qui restent sur trois victoires consécutives, aspirent à préserver cette dynamique. Ils auront, toutefois, à faire un déplacement difficile à Radès face à un CA motivé.

Éliminés par le MC Alger au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, les Monastiriens se sont rattrapés de la plus belle des manières en championnat. Après un début timide à Bizerte où ils se sont contentés de tenir en échec leurs hôtes, un nul vierge du reste, les Monastiriens ont rattrapé le coup lors de la 2e journée en remportant le classico face aux Etoilés.

La journée suivante, les Usémistes se sont contentés encore une fois de tenir en échec leurs hôtes, cette fois-là l'ASG. Et ce n'est qu'à partir de la 4e journée que la machine monastirienne a commencé à carburer à plein régime en alignant trois victoires d'affilée dont une ramenée de Zouiten devant la JSO.

Sauront-ils voyager à Radès ?

En ramenant la victoire de Zouiten lors de l'avant-dernière journée, les Usémistes ont démontré qu'ils savaient enfin voyager. La question qui s'impose : sauront-ils voyager cet après-midi à Radès où ils affronteront leur adversaire direct, le Club Africain, avec lequel ils partagent la seconde place avec 14 points?

Tout à l'heure, le coach usémiste, Mohamed Sahli, cherchera à rester dans la dynamique des victoires, même si le déplacement à Radès demeure périlleux face à un Club Africain lequel connaît aussi une bonne entame de saison. L'USM, tout comme son hôte clubiste, n'a perdu aucun match de championnat depuis le début de la saison.

Une donne qui rend le classico de cet après-midi encore plus intéressant à suivre. Tout à l'heure, Mohamed Sahli ne devra pas apporter des changements à sa formation-type et aligner le même onze de départ, à un joueur près. Avec encore cet élan offensif et cette capacité à jouer les transitions et à compter sur un milieu de terrain travailleur et bien sur ses jambes, à l'image de Moez Hadj Ali, au four et au moulin aux côtés d'Orkuma.

Devant, Harzi et Jaffeli seront des repères clés pour servir le fer de lance de l'équipe, Mastouri. Le coach usémiste ne compte pas changer une équipe qui a gagné. Formation probable : Hlaoui, Zeguei, Miladi, Soltani, Ghorbel, Orkuma, Hadj Ali, Trayi, Jaffeli, Harzi et Mastouri.