Tunisie: « Dar Al Kalimat », une ONG tunisienne à Milan - La solidarité au concret !

Nos concitoyens à l'étranger ont donné l'exemple de vrais ambassadeurs d'une Tunisie soudée et solidaire. Beaucoup d'entre eux ont déjà choisi de se tourner, volontiers, vers l'associatif.

Certes, la fuite des cerveaux a toujours été considérée comme une échappée belle dans un nouveau monde aux perspectives professionnelles si radieuses. D'autres y voient une sorte de révolte qui naît de la précarité et de l'indignation, avec en toile de fond l'autosatisfaction quant à ses attentes et aspirations. Le volet associatif compte aussi.

Ainsi, les avis divergent et convergent pour façonner un profil modèle d'une compétence nationale si frustrée qu'elle cherche une place au soleil. D'ailleurs, nos concitoyens à l'étranger ont donné l'exemple de vrais ambassadeurs d'une Tunisie soudée et solidaire. En outre-mer, sur l'autre rive de la Méditerranée, souvent très agitée par le flux des morts et des rescapés, il y a, quand même, des Tunisiens qui tendent la main et s'imposent comme des sentinelles sociales.

300 affiliés d'horizons divers

Hana Ben Salem, jeune dame, une parmi d'autres qui avaient tôt scandé le slogan de la charité. A Milan, en Italie, où elle s'est établie depuis longtemps, elle n'a point hésité à s'allier à l'idée d'aider ses compatriotes dans ce pays d'accueil. En 2012, au lendemain de la révolution, elle a donné naissance à son association « Dar Al Kalimat », une Ong à but non lucratif.

Comme si les mots marquant ses activités à vocation multiple soulagent les maux des plus démunis. Certes, Hana n'a pas imaginé, un jour, que son nouveau-né associatif puisse grandir aussi vite, en si peu d'années, pour rayonner jusque dans les situations les plus difficiles, donnant à des nécessiteux un sens à leur vie.

Aux quatre coins de Milan, et même un peu loin, Hana, cette femme originaire du sud tunisien n'a jamais cru ou admis, en aucun instant, que les frontières altèrent les humeurs et détournent le regard des endroits où les besoins sociaux sont les plus urgents. Bien entourée, son association compte, aujourd'hui, près de 300 affiliés d'horizons divers. Car, pour elle, l'oeuvre de bienfaisance est communautaire, ne mettant personne à l'écart.

Le sens de l'appartenance à la mère patrie

Imbue des valeurs du patriotisme et d'humanisme, Mme Ben Salem n'a point lésiné sur les moyens, étant particulièrement aux côtés de ses concitoyens, mais aussi près de tous les migrants vivant à Milan. « Dar Al Kalimat » n'est pas un slogan creux, elle répond toujours présent, prête à tous les rendez-vous et manifestations. Elle ne cesse, à chaque fois, de fournir des prestations variées et procéder à des actions caritatives au profit de la diaspora tunisienne. « On avait lancé une école d'enseignement de la langue arabe destinée aux enfants des Tunisiens résidant à Milan.

Notre objectif étant, certes, d'ancrer l'identité nationale dans l'esprit de nos petits et leur renforcer le sens de l'appartenance à la mère patrie», relève-t-elle, fière d'être tunisienne, active au service des Tunisiens à l'étranger. Ceci étant, de par sa profonde conviction que chacun, là où il se trouve, peut aider son pays, à sa manière.

Des années durant, l'association continue à gérer une « banque alimentaire », en guise d'entrepôt où s'approvisionnent, mensuellement, plus de 100 familles en denrées alimentaires et bien d'autres produits nécessaires. A Milan, cette association rayonne de notoriété, d'énergie et d'engagement pour la cause humaine.

Et ce n'est pas tout. Hana Ben Salem ne manque pas d'animer les journées des femmes et des jeunes, en leur proposant des activités sportives, des rencontres et des sessions de formation. En période de Covid, comme en temps de festivités et d'occasions à caractère religieux, elle prête main-forte aux migrants irréguliers, en leur fournissant l'aide et l'assistance requises.

« Sans relâche, nous comptons perpétuer toutes ces traditions et initiatives si nobles et humanistes, afin d'entourer nos compatriotes, ainsi que la diaspora arabe à l'étranger, d'une sollicitude tout particulière, à même de les aider dans leur vie quotidienne », conclut, en ces mots touchants, la présidente de « Dar Al Kalimat », à Milan.