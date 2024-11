Tunisie: CA - Un capital points à accroître...

Bettoni cherchera à ajouter 3 points à son compteur et mettre la pression sur l'OB. Seul Aït Malek manquera à l'appel. Une autre chance sera donnée à Khadhraoui.

Le débat sur le format et le volume du jeu n'intéresse pas au même titre David Bettoni que l'urgence de gagner ce soir devant l'USM après deux résultats nuls de suite.

Ce qui compte pour l'entraîneur clubiste, pour l'instant, c'est aider ses joueurs à retrouver les moyens de glaner les trois points et de surclasser un adversaire direct, l'USM. Pour lui, la voie de la reconstruction d'une équipe solide et d'un fond de jeu se poursuit doucement, mais, avant cela, c'est le capital points qui constitue la priorité absolue.

Plus question de perdre des points pour un club qui, quels que soient son rang et son état de santé, est toujours appelé à jouer pour le titre. Jouer l'USM à Radès sera, bien entendu, une épreuve sérieuse face à un adversaire qui joue bien et qui a appris, durant ces trois dernières saisons, à se battre d'égal à égal avec les favoris classiques.

Jouer mieux que face à l'OB? Pour Bettoni, il est convaincu que son équipe progresse et qu'elle se trouve sur la bonne voie. Il sait qu'en ce moment de la saison, prendre un élan vers le titre demande une série de victoires. A deux points de l'OB, le CA doit gagner et mettre la pression sur le leader qui jouera à Sfax. Pour cela, il y aura forcément des changements par rapport au dernier match devant l'OB.

En l'absence de Aït Malek, expulsé, ce sera Khadhraoui qui sera stabilisé pour essayer de porter le danger avec plus de marge de manoeuvre. L'ex-Stadiste est, jusque-là, un grand point d'interrogation tellement il est méconnaissable.

Retour de Zemzemi, Téné Youssef et Sghaïer

Contrairement au match de l'OB, Bettoni renoncera au «turnover». Les cadres de l'équipe vont retrouver le onze type à l'image d'Ali Youssef, magistral dans le rôle de meneur et de premier relanceur. Il y aura aussi Ghaïth Sghaïer, relayeur par qui tout passe et qui doit accélérer plus son jeu tellement il devient prévisible, sans oublier Téné sur le côté gauche de la défense et Zemzemi comme second relayeur devant Simakula.

Reste alors le poste d'avant-centre où Hamdi Laâbidi et Eduwo restent en duel pour une place. Les deux n'ont pas présenté grand-chose faute de balle et de services précis de la part du milieu, mais Laâbidi, plus rapide et mieux doté balle au pied, a plus de chances de partir.

Tous ces choix, ce sont Bettoni et son staff qui vont les confirmer. Il faudra surtout mettre plus de vivacité et de variété dans le jeu d'un CA qui aura un public fou et nombreux derrière lui à Radès. Les joueurs en premier lieu doivent se montrer plus intelligents et plus vifs pour un match pareil.

Moez Hassan, en particulier, saura-t-il donner la confiance à sa défense et à toute l'équipe à titre d'exemple?