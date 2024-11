Tunisie: USBG - Continuer la reprise

Après les 4 points engrangés lors des deux derniers matches, la bande à Fakhreddine Galbi a désormais les ressources mentales et physiques nécessaires pour faire valoir son bon potentiel technique

En parvenant à arrêter l'hémorragie des points gâchés lors des quatre premiers chocs du championnat ( une défaite sur le tapis contre le CA et trois autres sur le rectangle vert contre le CSS, l'OB et l'USM ), grâce au sursaut rageur de la cinquième journée et les trois premiers points grappillés face à l'UST, suivi d'un nul précieux ramené du difficile déplacement à Soliman, on peut dire que l'USBG a su sortir à temps de la crise de résultats et a commencé à trouver son rythme de croisière.

«Ce n'était pas facile de mettre un terme à cette très mauvaise entame de saison, affirme l'entraîneur Fakhreddine Galbi. C'était surtout au niveau mental qu'il y avait blocage.

Car, techniquement, nous sommes très bons (valeur intrinsèque des joueurs et qualité de jeu sur le plan collectif) et si physiquement nous ne sommes pas encore au top, nous sommes en train d'aborder une bonne courbe ascendante. Il nous manquait un déclic pour faire fonctionner à la perfection notre dispositif bien huilé.

La victoire sur l'UST a été le déclenchement de l'opération sortie de crise de résultats et le partage des points avec l'AS Soliman dans son fief en est la parfaite confirmation. C'est un vrai petit ouf de soulagement après une longue période de doute et d'angoisse. Mais notre réveil n'est qu'à son début. Donc, il faut faire très attention. Oui pour la confiance en nos moyens, mais gare à l'excès d'optimisme et surtout non à l'euphorie».

%

Une défense blindée

En mettant en garde contre tout relâchement après les deux derniers virages bien négociés, Fakhreddine Galbi veut garder ses joueurs en éveil pour la rude bataille qui les attend aujourd'hui contre le ST, très redoutable loin de ses bases et désireux de ne pas lâcher le peloton de tête. Le message est surtout adressé au compartiment défensif qui aura la lourde responsabilité de rester vigilant face à l'armada offensive de Maher Kanzari.

Même s'il est conscient que la bonne formule de la base arrière de l'équipe qu'il a enfin trouvée est suffisamment sécurisante. Le portier Noureddine Farhati a fourni à Soliman une excellente prestation et a beaucoup gagné en maturité et en expérience.

La charnière centrale est enfin stabilisée avec la reconversion de Ghazi Abderrazak en défenseur axial et la grande révélation du jeune Iyed Touis ( 18 ans) qui a magnifiquement comblé le vide laissé par Chaouki Ben Khedher transféré au CSS. Sur le couloir droit, Zied Machmoum s'est imposé aux dépens de Mohamed Habib Yeken tandis que sur le côté gauche Adem Taous a retrouvé sa verve et la plénitude de ses moyens, avec un grand apport dans le boulot offensif.

Le premier rideau défensif au milieu de terrain avec la paire Amour Loussoukou ( une bonne découverte)-Kemais Mâaouani ( un demi de métier en matière de ratissage ) renforce ce bloc défensif et le rend de plus en plus hermétique. Avec deux jokers de poids (Presnel Arnaud Banga et Junior Bida) en cas d'option pour un milieu à trois récupérateurs.

Une attaque enfin revigorée

Cette bonne assise défensive donne une large liberté de manoeuvre au quatuor d'attaque pour être assez actif et remuant avec Houssem Habbassi sur l'aile droite et Ayoub Châabane sur le côté gauche. Iyed Belwafi est en train de montrer avec l'USBG qu'il a le profil d'un bon meneur de jeu. Ce trio complémentaire dans l'animation offensive a donné des ailes au fer de lance de l'attaque Nassim Sioud pour retrouver son opportunisme et son sens du but.

Avec un tel dispositif robuste en 4-2-3-1, Fakhreddine Galbi a de grands atouts pour non seulement contrecarrer la stratégie de Maher Kanzari, mais pour chercher un deuxième succès qui ferait éloigner l'USBG de la zone rouge et la ferait grimper au milieu du tableau.