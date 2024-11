Tunisie: Banque mondiale / « Stratégie en matière de genre 2024-2030 » - Permettre aux femmes un meilleur accès à l'économie

Ces nouveaux objectifs visent à accélérer l'accès à l'internet haut débit, aux programmes de protection sociale et aux capitaux d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, la Banque mondiale concentrera ses efforts sur des actions clés qui conduiront à des changements de long terme et durables.

La Banque mondiale vient de prendre les premières mesures pour la mise en place de sa «Stratégie en matière de genre 2024-2030». Elle a, ainsi, annoncé une série d'actions et d'objectifs concrets visant à offrir davantage d'opportunités économiques à un plus grand nombre de femmes.

Durant les Assemblées annuelles 2024 du Groupe, la Banque a dévoilé tous les efforts qui se focaliseront sur «l'internet haut débit, la protection sociale et l'accès aux capitaux». Selon la même source, ils contribueront à l'un des trois axes prioritaires de la Stratégie en matière de genre : élargir et faciliter la participation des femmes à l'économie mondiale.

Accès à des services essentiels...

D'après cette stratégie, les objectifs visés par le Groupe de la Banque mondiale à l'horizon 2030 concernent l'accès de 300 millions de femmes supplémentaires à l'internet haut débit, avec à la clé l'accès à des services essentiels, aux services financiers, à l'éducation et à des possibilités d'emploi.

%

Cette stratégie vise à étendre, également, les programmes de protection sociale à 250 millions de femmes, en s'attachant à soutenir les plus pauvres et les plus vulnérables et, aussi, fournir des capitaux à 80 millions de femmes et entreprises féminines et lever de cette manière un obstacle majeur à l'essor de l'entrepreneuriat.

D'après Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale, « une plus grande participation des femmes à la vie économique permet non seulement de dynamiser l'économie mondiale, mais aussi de fortifier les familles et les communautés. L'autonomisation économique des femmes est un levier essentiel pour sortir de la pauvreté et, en la favorisant, nous contribuons à promouvoir l'espoir et la dignité pour tous ».

La Banque concentrera ses efforts sur des actions clés qui conduiront à des changements de long terme et durables, et ce, afin d'atteindre ces objectifs. La banque précise qu'en ce qui concerne l'accès au haut débit, elle privilégiera les investissements dans les pays qui présentent les plus importants déficits de connectivité et de financement.

Réduire les obstacles bureaucratiques

L'institution financière mettra l'accent sur l'égalité hommes-femmes dans l'inclusion numérique et plaidera, par ailleurs, en faveur de réformes visant à faciliter l'investissement privé et à construire des infrastructures dans les zones mal desservies.

D'autre part, la Banque élargira les programmes de protection sociale en investissant dans des registres sociaux numériques, qui sont essentiels pour améliorer l'efficacité, réduire les obstacles bureaucratiques et apporter une assistance directe aux femmes.

La Banque mondiale explique qu'elle s'appuiera sur les transferts monétaires numériques pour y associer des aides qui, au-delà de ce soutien financier temporaire, doteront les femmes des outils nécessaires pour tirer parti d'opportunités économiques durables telles que la formation, mentorat, accès au marché...

Afin d'améliorer l'accès des femmes et des entreprises féminines aux capitaux, la Banque collaborera avec l'ensemble des acteurs du secteur financier afin de lutter contre les préjugés sexistes dans les pratiques de prêt, de renforcer les capacités des entrepreneuses et d'améliorer leur accès au crédit et au financement par capitaux propres.

En Afrique, un projet mené dans 15 pays s'emploie à résoudre des problèmes tels que le manque de couverture internet, la faible utilisation due au coût élevé des connexions et du matériel et les compétences numériques limitées.