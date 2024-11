Afrique de l'Est: 23e Sommet du COMESA - Andry Rajoelina en quête d'une nouvelle victoire diplomatique

Dans son discours, le chef de l'État a présenté officiellement Richard Randriamandrato en tant que candidat de Madagascar à l'élection du Président de la Commission de l'Union africaine.

Prospérité et unité

C'est le leitmotiv du COMESA dans le cadre de la célébration de son 30ème anniversaire. Et ce, conformément à son hymne intitulé « Prosperity and Unity ». En cette période difficile où l'organisation régionale à vocation plutôt économique, tente par tous les moyens de trouver une issue heureuse à tous les conflits dans les pays de l'Afrique orientale et australe, notamment dans la République Démocratique du Congo et au Soudan.

Tous les chefs d'Etat ayant prononcé un discours durant le 23e Sommet qui s'est déroulé jeudi à Bujumbura, capitale du Burundi, ont évoqué l'importance de la paix, la sécurité et la stabilité pour permettre la fluidité des échanges commerciaux et faciliter les initiatives pour le développement des Etats membres.

Intégration régionale

Comme prévu, les chefs d'Etat et de Gouvernement des 21 pays membres du Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) ont tenu jeudi leur 23e Sommet. L'évènement s'est déroulé dans la salle de conférence du Palais Présidentiel Kiriri de Bujumbura, sous le thème : « Accélérons l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeurs régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente au climat, de l'exploitation minière et du tourisme ».

Parmi les invités de marque de cet évènement figuraient le président Andry Rajoelina et les présidents de la Zambie, la RDC, le Kenya, l'Ethiopie, les présidents du Parlement de la Gambie et de l'Ouganda, ainsi que les Premier-ministres de la République de Djibouti et de Swatini, ainsi que les ministres des Affaires étrangères des 21 pays membres.

Côté malgache, la délégation dirigée par le président Andry Rajoelina était composée entre autres de la MAE Rasata Rafaravavitafika, du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage François Sergio Hajarison, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce David Ralambofiringa, la directrice de Cabinet de la Présidence Elysa Rakotonirina, la directrice des Affaires internationales Lova Hasinirina Ranoromaro, ainsi que l'ancien ministre des Affaires étrangères non moins candidat représentant Madagascar à l'élection du président de la Commission de l'Union africaine Richard Randriamandrato.

Instruments de pouvoir

Ce Sommet a été marqué par la passation des instruments de pouvoir entre le président de la République de Zambie Hakainde Hichilema, président sortant du COMESA, et le président du Burundi Evariste Ndayishimiye qui prend officiellement ses fonctions à la tête de cette organisation régionale, mais aussi par la célébration du 30ème anniversaire du COMESA. On a également assisté lors de la séance plénière, à la prestation de serment des membres du Comité des sages du COMESA et à la remise des prix « Outstanding Real Leather, Stay Different Africa » attribués aux petites et moyennes entreprises créateurs.

Profil idéal

Ce 23e Sommet du COMESA a été une occasion pour le président Andry Rajoelina de présenter officiellement à l'assistance le candidat malgache à la course à la Présidence de la Commission de l'Union africaine, Richard Randriamandrato et de faire savoir que la Grande Île est en quête d'une nouvelle victoire diplomatique après l'élection d'Edgard Razafindravahy à la tête de la Commission de l'Océan Indien (COI), l'élection de Madagascar à la Vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU, ainsi que l'élection du président en tant que président de la Communauté de développement de l'Afrique Australe (SADC) pour l'année 2025.

Dans son discours, le locataire d'Iavoloha a sollicité publiquement le soutien des pays membres du COMESA au profit du candidat de Madagascar. « Madagascar est déterminé à contribuer pleinement à la réalisation de notre vision commune, l'AFRIQUE QUE NOUS VOULONS.

Et c'est dans ce sens que pour la première fois depuis la création de notre organisation et de l'Union Africaine, nous présentons notre candidature au poste de Président de la Commission de l'Union africaine », a-t-il lancé. Et de soutenir dans la foulée que son ancien ministre de l'Economie et des Finances, également ex-ministre des Affaires étrangères, dispose le savoir-faire, l'expertise et l'expérience nécessaires pour occuper ce poste. Selon lui, Richard Randriamandrato possède le « profil idéal » pour diriger la CUA et impulser une nouvelle dynamique pour le Continent. Et Andry Rajoelina a soutenu au passage :

« Grâce à sa connaissance approfondie des enjeux régionaux et continentaux, il dispose de solides compétences en matière de gestion financière, de diplomatie et de relations internationales. Il a d'ailleurs mené une carrière au niveau des instances régionales à l'instar du COMESA. Il a toutes les qualifications requises pour diriger la Commission de l'Union Africaine... C'est avec un profond sens de responsabilité et d'engagement que je sollicite donc votre soutien et votre solidarité, et l'appui de tous les Etats membres à la candidature Malagasy lors des élections qui auront lieu durant la 38e Session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine en février 2025 ».

Reste à savoir si cette campagne ou précampagne (c'est selon) sera suivie par ses pairs au sein du COMESA. A noter que les autres pays présentant un candidat à cette élection, à savoir Maurice, Djibouti et Kenya, qui sont tous aussi membres du COMESA, ont également profité de ce 23e Sommet pour appeler les Etats membres à voter pour leur candidat respectif.

Stratégies communes. Dans le domaine de l'économie, le président Andry Rajoelina a lancé un appel à l'endroit des Etats membres du COMESA afin d'élaborer des stratégies communes pour promouvoir la transformation locale et la création de valeur ajoutée afin que les richesses de la région puissent profiter directement aux populations et aux générations futures. « Nous devons assurer la résilience de nos 600 millions d'habitants, qui croissent de 2,7% par an, et renforcer nos économies, qui représentent un PIB collectif de plus de mille milliards de dollars. L'agriculture est un secteur clé pour l'Afrique et le COMESA : 60% de la population en dépend et elle contribue à près de 40 % du PIB », a-t-il rappelé après avoir fait le tour d'horizon des ressources abondantes dont dispose la Grande Île particulièrement dans les secteurs de l'agriculture, les mines et le tourisme. Pour ce 30ème anniversaire, le président Andry Rajoelina a réitéré l'engagement indéfectible de Madagascar envers le COMESA. Il a aussi officialisé l'intégration de Madagascar à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) que la Grande Île a ratifié la semaine dernière, selon lui. Cette décision très attendue des autorités malagasy a d'ailleurs été félicitée par les dirigeants du COMESA.