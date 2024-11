Madagascar: Justice - Les principales priorités du ministère

La Chancellerie à Faravohitra a sorti une déclaration concernant sa politique et ses objectifs.

Esprit et lettre

« Mise en place d'une Justice forte, juste, efficace, accessible aux justiciables et respectueuse des droits humains ». Tel est l'objectif du ministère de la Justice qui cadre avec l'esprit et la lettre de la loi organique relative au Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), mais également avec la vision du ministre Benjamin Alexis Rakotomandimby axée sur « la transparence, l'intégrité et la vérité pour une Justice digne de confiance à l'égard du peuple ».

Récompenses et sanctions

A cette fin, les principales priorités du ministère de la Justice sont , « le renforcement des mesures de lutte contre la corruption ; la continuité des actions pour l'implantation de tribunaux dans les Districts et la multiplication d'établissements pénitentiaires pour préserver les droits humains ; l'accélération des procès des prisonniers non encore jugés ; le renforcement de l'utilisation du numérique pour activer l'appareil judiciaire ; l'appui technique et budgétaire sur fonds propres et/ou de la part des partenaires techniques et financiers en adéquation avec les besoins du ministère ».

And last but not least, « la continuation des rapports d'activité et évaluations avec des récompenses pour les méritants et des sanctions à l'encontre de ceux qui ne font pas leur travail par rapport aux objectifs fixés ».

Renforcement de la collaboration

Pour la bonne marche de la Justice, le ministère de tutelle est pour « le renforcement de la collaboration avec les différentes entités comme le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), le Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM), les autres départements ministériels, les différentes institutions, la société civile ainsi que les organismes internationaux ».

Bref, le ministère de la Justice compte sur tout le monde - y compris le justiciable lambda - pour mettre en place une Justice « digne de confiance, crédible, accessible et respectueuse des droits humains », comme il est souligné dans l'exposé des motifs de la loi organique relative au CSM.