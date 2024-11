Madagascar: CEO Summit - Le partenariat institutionnel mis en place

Madagascar va accueillir la première édition du CEO Summit, les 5 et 6 décembre 2024.

Promouvoir Madagascar comme destination d'investissement dans l'Océan Indien. C'est dans cette optique que le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) et BECOM, organisateurs du CEO SUMMIT, ont signé une convention de partenariat avec l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM). Une collaboration qui entre dans le cadre de l'organisation de ce sommet unique et inédit destiné à devenir le rendez-vous annuel incontournable des leaders de l'océan Indien.

Il est question de tirer profit de l'appartenance de l'EDBM à plusieurs réseaux d'agences de promotion des investissements (API). Une appartenance qui fait que cette entité bénéficie de connexions stratégiques lui permettant de mobiliser un vaste réseau de partenaires et d'accroître la visibilité de Madagascar au-delà de ses frontières.

Majeurs

Le CEO Summit réunira sur une plateforme d'échanges plus de 500 décideurs, dont 350 CEO et investisseurs issus de 12 pays. Ce qui va offrir une opportunité unique de rassemblement, de dialogue de haut niveau et la formation de partenariats stratégiques. À travers ce partenariat, l'EDBM bénéficiera également d'une visibilité pendant le CEO Summit.

Ce, afin de promouvoir les opportunités d'investissements à travers l'outil « Choose Madagascar ». Cet outil mettra en avant les secteurs stratégiques, tels que l'industrie, l'agriculture, le tourisme, et les technologies et l'innovation, qui constituent des avantages comparatifs pour le pays. Il sera également question pour l'EDBM de contribuer à la structuration des thématiques de ce sommet. L'idée étant de veiller à ce « qu'elles répondent aux attentes des investisseurs et reflètent les priorités nationales.»