Madagascar: Bodybuilding / Championnat du monde - Quatre athlètes en lice aux Maldives

Madagascar sera représenté par quatre athlètes au championnat du monde de Bodybuilding, qui se déroulera aux Maldives du 5 au 11 novembre. Autofinancés et en excellente forme, ils espèrent réaliser de belles performances sur la scène internationale, soutenus par la fédération et leurs proches.

Quatre athlètes malgaches sont sur le point de représenter leur pays lors du championnat du monde de Bodybuilding, qui se déroulera aux Maldives du 5 au 11 novembre. Accompagnés du président de la fédération, Georgii Vernier, ils se disent prêts à relever ce défi international. Avant leur départ, la délégation a organisé une conférence de presse hier au Mada Fit à Ankorondrano, où ils ont annoncé qu'ils avaient autofinancé leur participation.

Chaque membre de l'équipe a contribué selon ses moyens, avec le soutien d'amis et d'autres aides locales, permettant ainsi à la délégation de voyager, malgré l'absence de deux autres athlètes initialement prévus.

Parmi les participants, Léonce Anicet Ralaiharitiana devait concourir en Men's Physique, mais en raison de difficultés rencontrées dans sa préparation, il se présentera finalement en Men's Athletic Physique Up to 175 cm. De son côté, Nomenjanahary Fenohery Rakotoarisoa, également champion de Madagascar, participera dans la même catégorie après des ajustements techniques. Arnaud Hubert Ramahavonjy représentera Madagascar dans la catégorie Men's Bodybuilding Up to 80 kg. Enfin, Nancy Leung, championne nationale en Miss Bikini, concourra en Women's Model Physique Up to 165 cm.

La fédération malgache a préparé cette compétition mondiale depuis plusieurs mois, et ces athlètes ont intensifié leur entraînement après la compétition nationale. Les frais liés à l'alimentation et aux préparations pour ce voyage s'élèvent à plus de 20 millions d'ariary. La fédération se montre optimiste et promet des résultats prometteurs pour Madagascar, soulignant que tous les athlètes sont en excellente condition physique.