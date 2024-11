Madagascar: FEIOI - Une participation active du pays à Mayotte

Mayotte va accueillir la 14e édition du Forum économique des îles de l'Océan Indien( FEIOI) qui aura lieu au nouveau Technopole de Dembeni du 05 au 07 novembre 2024.

Cet événement est co-organisé par l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte (ADIM), la Chambre de commerce et d'industrie et Cap business Océan Indien. Le thème choisi pour cette année est axé sur « Produire régional ». Considéré comme étant un rendez-vous incontournable des opérateurs économiques de la région, le Forum économique des îles de l'Océan Indien dans sa 14e édition, accueillera plus de 20 acteurs économiques issus du secteur public et du secteur privé.

L'objectif vise à faciliter la recherche de partenaires d'affaires tout en explorant de nouvelles opportunités de production régionale en vue de contribuer au développement de l'Indianocéanie et à sa promotion. Une participation active de Madagascar est ainsi attendue à Mayotte. Outre les représentants de la Chambre de commerce et d'industrie dans le pays et ceux des ministères concernés, Faly Rasamimanana, le PDG du groupe Faly Export fera partie des intervenants animant des conférences dans le cadre de cette manifestation économique.

Approche 3P

Cet opérateur économique engagé dans le développement inclusif et durable y va partager ses expériences dans le domaine de l'agri-business lors de la première journée de cet événement d'envergure régionale. Dans la même foulée, il va défendre l'image de Madagascar qui va bientôt confirmer sa position en tant que grenier alimentaire de l'Océan Indien.

« Madagascar peut fournir des matières premières et des denrées alimentaires respectant les normes requises au niveau des pays membres de la région » étant le thème qu'il va aborder dans le cadre de son intervention à ce forum économique. La promotion du partenariat entre le secteur privé et le secteur public malgache ou l'approche 3P y sera également développée par cet acteur économique étant donné que cela constitue une condition sine qua none permettant à la Grande île d'atteindre cet objectif ambitieux.

Stabiliser les coûts

À l'instar de tous les autres participants à cette 14e édition du Forum économique des îles de l'Océan Indien, l'attrait des investissements dans le secteur agricole qui peut être un levier de développement d'une nation, s'avère primordial. Des espaces dédiés aux rencontres B to B seront d'ailleurs mis en place par les organisateurs durant cet événement en vue de faciliter le réseautage entre les participants.

L'objectif de toutes les parties prenantes consiste à stabiliser les coûts des matières premières ainsi que ceux des denrées alimentaires sur le marché de l'Océan Indien. Par ailleurs, Madagascar à travers la participation du groupe Faly Export veut démontrer comment assurer la sécurité sanitaire des aliments via la digitalisation du système productif pour pouvoir instaurer une confiance entre tous les acteurs de développement.

La préservation de la biodiversité s'avère également indispensable si l'on veut asseoir un développement durable, sans compter de l'harmonisation des normes au niveau des pays de l'Océan Indien.