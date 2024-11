Madagascar: Administration publique - Un comptoir unique pour une meilleure gestion des effectifs des agents de l'État

Le processus de modernisation de l'administration publique se poursuit. Un grand pas de plus vient d'être franchi avec la mise en place du comptoir unique du service de gestion des effectifs des agents de l'État.

Relevant du ministère de l'Économie et des Finances, ce guichet unique installé à Antaninarenina qui a été inauguré jeudi dernier, est d'une importance particulière dans la gestion des agents de l'État, et constitue une garantie pour des services publics plus efficaces et plus rapides.

Avancée majeure

Le comptoir unique aura notamment le mérite de simplifier les démarches administratives inhérentes aux agents de l'État. Une avancée majeure pour optimiser la gestion des effectifs des agents de l'État et renforcer l'efficacité ainsi que la transparence des services publics Ce dispositif vise à rendre les services publics plus accessibles, transparents, efficaces.

En effet, ce système consiste à centraliser la réception et la récupération des courriers en un lieu unique aménagé et équipé spécialement pour les usagers qui ont droit à un accueil de qualité auprès des comptoirs, halls et bureaux modernes. Une nouvelle ambiance de travail en somme et qui permettra notamment d'obtenir une célérité accrue du traitement des dossiers grâce à l'adoption d'un système de travail à la chaîne synchronisé à chaque étape.

%

Belle initiative

En effet, le délai de traitement des dossiers est réduit pratiquement de moitié, passant de 96 heures à 48 heures alors que le nombre de dossiers traités passe de 142 à 300 par jour. Le tout avec un système informatique performant, sécurisé et générant une base de données et des statistiques fiables.

La qualité des services est par ailleurs améliorée. Grâce à la digitalisation et à la standardisation, les usagers bénéficieront d'un service de meilleure qualité. Le nombre de rejets de dossiers sera, par ailleurs, réduit. Une belle initiative, en somme de la part de la direction de la gestion des effectifs des agents de l'État (DGEAE), celle dont l'une des missions principales est d'assurer une gestion rationnelle et efficiente des effectifs des agents de l'État ayant des impacts budgétaires.

Le directeur général des impôts, Germain qui a représenté la ministre de l'Économie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, lors de l'inauguration de ce comptoir unique, a d'ailleurs rappelé les efforts réalisés par ce département pour la modernisation de l'administration publique. Notamment celle de l'économie et des finances, un des départements ministériels, les plus en avance, en matière de digitalisation.