Madagascar: Série noire à Tsarasaotra - Trois accidents en 48 heures

La route de Tsarasaotra connaît une série noire d'accidents. En l'espace de seulement 48 heures, trois collisions ont semé la panique et fait plusieurs blessés.Le premier accident s'est produit jeudi après-midi, non loin du Parc Tsarasaotra. Un véhicule a effectué une embardée spectaculaire, finissant sur le toit après avoir évité de justesse un piéton. Les passagers ont été blessés et transportés d'urgence à l'hôpital.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un nouvel accident a eu lieu sur la rocade. Cette fois-ci, deux 4x4 sont entrés en collision frontale, probablement en raison d'une vitesse excessive. Les occupants des deux véhicules ont été blessés.

Enfin, hier après-midi, la route de la rocade a été le théâtre d'une collision entre une voiture et une moto. Le motard, percuté par la voiture qui tentait un dépassement, a été projeté hors de sa machine et grièvement blessé.

Les forces de l'ordre sont intervenues sur les lieux de chaque accident pour effectuer les constatations d'usage et tenter de déterminer les circonstances exactes de ces collisions. Ces trois accidents successifs mettent en évidence les dangers de la route à Tsarasaotra et appellent à une plus grande vigilance de la part des conducteurs. Les autorités compétentes sont invitées à renforcer les contrôles et à mettre en place des mesures pour améliorer la sécurité routière sur cet axe.