Madagascar: BiC Art Master 2024 - Volaharisoa Randrianotahiana figure parmi les lauréats

Sur les cinquante-sept artistes malgaches, Volaharisoa Randrianotahiana a été primée lors de la huitième édition du concours BiC Art Master, pour son œuvre «Tanjona iray».

Pour sa première participation au concours BiC Art Master, Madagascar marque les esprits. Volaharisoa Randrianotahiana figure parmi les lauréats de la huitième édition du concours BiC Art Master, parmi cinquante-sept artistes malgaches, représentant fièrement le pays dans cette compétition internationale qui réunit cinquante-trois pays. La remise de prix pour cette gagnante s'est tenue hier à la Cité des Cultures Antaninarenina.

Créé en 2017, ce concours célèbre les oeuvres artistiques réalisées exclusivement avec des stylos BiC. Cette année, le thème « Ubuntu » ou « Ensemble » mettait en avant la philosophie africaine d'unité et de solidarité. « Ubuntu » incarne la vision d'une communauté interconnectée où chaque individu contribue à l'harmonie collective.

Le tableau de Volaharisoa Randrianotahiana, intitulé Tanjona iray, s'inspire profondément de cette idée. « Tanjona iray représente la solidarité africaine par des images qui s'entrelacent, montrant trois visages et des coiffures traditionnelles africaines, créées avec un unique stylo bleu en seulement quatre jours », explique Volaharisoa Randrianotahiana. Pour elle, cette oeuvre est un hommage à l'Afrique et un message de cohésion et de solidarité.

Message puissant

« Parmi les cinquante-trois pays en compétition, Madagascar figure parmi les sept nations ayant remporté le prix de la gagnante nationale, avec Volaharisoa Randrianotahiana en tant que lauréate. Notre pays a été représenté par cent cinq œuvres soumises à ce concours international, qui a compté un total de cinq mille huit cent créations, dont soixante-huit oeuvres malgaches ont été validées pour la compétition. Pour une première participation, c'est un immense honneur pour Madagascar de faire partie des sept pays récompensés avec une bourse de 500 $. Volaharisoa Randrianotahiana est notre fierté nationale », explique Andy Rajoelina, responsable du concours pour Madagascar.

La passion de Volaharisoa Randrianotahiana pour l'art remonte à l'enfance, mais c'est après un séjour médical à l'étranger en 2013 qu'elle s'investit pleinement dans la peinture, transformant cette passion en thérapie. Là-bas, elle découvre des techniques grâce à deux artistes italiens et parvient à faire exposer ses oeuvres en Suisse et en Italie. En 2013, sa première exposition lors de la Semaine de la Culture à Ivandry se distingue déjà, puisque sa toile est la seule vendue parmi celles présentées. À 30 ans, Volaharisoa Randrianotahiana incarne le talent et la persévérance, prouvant qu'avec un simple stylo BiC, on peut peindre des messages puissants et universels.