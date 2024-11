Madagascar: Projet ODOF - - La Miellerie de Mahajanga entre en fonction

La mise en fonctionnement de la miellerie de Mahajanga représente une avancée majeure pour la production de miel de qualité dans la région Boeny. Inaugurée par le ministre de l'Industrialisation, David Ralambofiringa, cette usine fait partie du projet One District, One Factory (ODOF). Son objectif est de dynamiser l'économie locale tout en répondant à la demande croissante de miel.

Une nouvelle usine pour le miel de qualité

La ville de Mahajanga, connue sous le nom de ville des fleurs, dispose désormais d'une miellerie fonctionnelle capable de produire du miel de haute qualité. Cette installation a été inaugurée mercredi par David Ralambofiringa, ministre de l'Industrialisation et du Commerce, soulignant ainsi l'importance de l'apiculture dans la région.

Capacité de production élevée

La miellerie de Mahajanga est désormais pleinement opérationnelle. Installée dans le cadre du projet ODOF, cette usine peut transformer jusqu'à 100 litres de miel par heure. Elle est destinée à traiter la production de miel de la région Boeny et à fournir des produits dérivés suffisants pour la consommation locale et l'exportation.

Objectifs de production ambitieux

« En 2025, nous envisageons de produire 10 tonnes de miel. La production des apiculteurs de la région peut cependant atteindre les 50 tonnes. Cela signifie que la production de miel dans la région de Boeny est suffisante et que nous ne devrions pas avoir de problème avec les matières premières, surtout à Mahajanga », estime Adily Soamadou, dirigeant de l'usine et propriétaire de la société Le Rucher du Boeny.

Normes internationales et ambitions d'exportation.

Selon Adily Soamadou, la production de l'usine respectera les normes internationales. « Il sera plus facile pour nous de percer le marché international avec des produits conformes. L'implantation de cette usine ici permettra de créer des emplois et de la valeur, contribuant à améliorer le niveau de vie des gens », confie-t-il avec optimisme.

Soutien du gouvernement pour le développement économique

David Ralambofiringa, ministre de l'Industrialisation et du Commerce, souligne l'importance de s'orienter vers les marchés extérieurs. « Je suis content de ce que j'ai constaté aujourd'hui. En plus d'être fonctionnelle, cette usine est située dans une région très productive. Le miel de la région Boeny est très varié et riche en saveurs. Le ministère de l'Industrialisation aidera les bénéficiaires du programme ODOF à percer tant sur le marché intérieur qu'international, grâce à l'amélioration de la qualité des produits », explique le ministre.

Collaboration avec les apiculteurs locaux

L'installation et la mise en fonction de cette miellerie sont des atouts pour stimuler la production de miel à Mahajanga et dans la région Boeny. Environ 400 apiculteurs des districts de Mahajanga I et II, Ambatoboeny, Marovoay et Soalala collaboreront avec l'usine pour fournir les matières premières nécessaires à la production.

En somme, la miellerie de Mahajanga représente une opportunité prometteuse pour les apiculteurs locaux et le développement économique de la région Boeny. Grâce à une production conforme aux normes internationales, elle vise à conquérir le marché national et international. Ainsi, cette initiative devrait contribuer à améliorer le niveau de vie des populations locales tout en dynamisant l'économie régionale.