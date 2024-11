Madagascar: Basketball / Alley Hoop - Les Ankoay face à des milliers de challengers

La Radio des Jeunes (RDJ), organisatrice du tournoi de basketball « Alley Hoop » en collaboration avec la Fédération Malgache de Basketball (FMBB), a dévoilé les noms des équipes participantes, divisées en catégories élite, U23 et U17. Elles sont au nombre de quatre-vingt-dix-neuf et s'affronteront les 2 et 3 novembre, au Palais des Sports Mahamasina pour le titre final de l'Alley Hoop.

Dans la catégorie élite, pour les seniors hommes, les trois équipes portant les noms d'Ankoay 1, Ankoay 2 et Ankoay 3 sont les adversaires à battre pour tout le monde. Les prétendants au titre final ne manquent pas, avec des joueurs issus de la GNBC 1 et 2, du Cosfa 1 et 2, du SBC, TMS, MBC, NGB, BCB, RBC, 4KILL et Bandy Miezaka. Dans la catégorie élite dame, les Ankoay 1 et 2 feront face à une opposition farouche des joueuses issues de l'Ascut, de la GNBC, de Mb2all, de l'ASSM, de JEA de l'Ankaratra.

Un avant-goût

Selon Pascal Rasaony, responsable de la communication auprès de la FMBB, concernant les membres de l'équipe nationale, le message est très clair : « La FMBB a choisi de ne pas communiquer ou divulguer à l'avance les noms des sociétaires de l'équipe nationale Ankoay hommes et dames. Ce tournoi Alley Hoop est une sorte d'essai et de répétition générale, ainsi qu'une occasion de détecter de nouveaux talents pour la relève. »

Dans la catégorie U23, on compte trente-deux équipes de garçons et quatorze équipes de filles. Dans la catégorie U17, quinze formations équipes de filles et quatorze de garçons se battront pour remporter les deux titres mis en jeu.

L'objectif principal pour la FMBB, en collaboration avec la RDJ, est d'offrir des sparring-partners aux Ankoay de Madagascar, hommes et dames, dans le cadre de la préparation de l'Africa Cup de 3x3 que Madagascar accueillera au Palais des Sports Mahamasina, du 29 novembre au 1er décembre.

Face à l'engouement des amateurs de la balle orange pour le 3x3, le nombre des équipes participantes a largement dépassé les prévisions des organisateurs. Cela montre que le basketball en général, et le 3x3 en particulier, a un avenir prometteur. Et c'est de bon augure avant le début de l'Africa Cup de 3x3 dans un mois.

La RDJ, en pleine préparation de l'accueil de l'Africa Cup, offrira de beaux spectacles, une sorte d'avant-goût de ce qui se passera pendant la compétition continentale.