Afrique: Football / CAN 2025 - Le match Barea-Tunisie déplacé à Pretoria

La CAF a officialisé la date et le stade du match entre Madagascar et la Tunisie, comptant pour la cinquième journée qualificative à la CAN. Il aura lieu en Afrique du Sud le 14 novembre.

Officiel. La date ainsi que le stade hôte du match entre Madagascar et la Tunisie sont fixés. Le match retour entre les Barea et les Aigles de Carthage, qui compte pour la cinquième et avant-dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en 2025, se tiendra le jeudi 14 novembre à 18 heures, soit à 19 heures à Madagascar, au stade Loftus Versfeld à Pretoria, en Afrique du Sud. Ce sera le dernier match « à domicile » pour Madagascar dans cette phase qualificative.

Le sélectionneur Romuald Rakotondrabe et ses protégés n'ont plus que douze jours avant le jour J. Aucune liste des sélectionnés ni des présélectionnés n'a été dévoilée à moins de deux semaines du match. Avec ses trois casquettes, le coach Rôrô a encore pris en main les présélectionnés en vue du Championnat d'Afrique des Nations 2024, dans le cadre du premier regroupement d'une semaine.

Un trio gabonais officiera le match, à savoir Pierre Ghislain Atcho et ses deux assistants Boris Martoise Ditsoga et Felix Abaa Eyaga. Le quatrième arbitre sera le Camerounais Antoine Max Depadoux Effa.

%

Lanterne rouge

À l'issue des quatre premières journées qualificatives, Madagascar occupe la quatrième et dernière place (2 points, -2) au classement provisoire. Les Barea ont enregistré deux défaites et deux matchs nuls. La Grande Ile s'est inclinée (0 à 1) face à la Tunisie, pendant la première journée en début septembre. Elle a ensuite été tenue en échec (1-1) respectivement par les Comores et la Gambie. Durant la quatrième journée, la Grande Île a perdu (0 à 1) à la mi-octobre contre la Gambie en Tunisie.

Ce dernier pays caracole en tête du classement, créditée de 6 points (+1) devant les Comores (5 points, 0) et la Gambie (5 points, +1). Madagascar jouera contre les Comores pour le compte de la sixième et dernière journée, le lundi 18 novembre. Le stade du match reste encore à confirmer.

La qualification des Barea pour la phase finale de la prochaine CAN est de plus en plus compromise, avec des conditions quasi impossibles. Il faut d'abord assurer les six points contre la Tunisie et les Comores. La qualification serait possible au cas où les deux leaders ne gagnent aucun de leurs matchs, lors des deux dernières journées restantes.