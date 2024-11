Afrique: Billard/Mondiaux - Madagascar bel et bien représenté à Malte

Un grand soulagement. Ils n'ont rien lâché jusqu'au bout, les onze sélectionnés ont finalement obtenu la validation de leur visa respectif pour Malte. Les championnats du monde de billard Black Ball se dérouleront, du 2 au 10 novembre, à Malte, la plus grande ile de l'archipel maltais.

L'envoi d'un représentant pour régler et récupérer les visas jeudi à l'ambassade d'Italie à Pretoria, en Afrique du Sud, malgré une dépense importante supplémentaire, a été la meilleure solution. Cet émissaire est rentré au pays hier et la plupart des membres de la délégation devaient s'envoler dans la nuit même. Les joueurs ont pris en charge eux-mêmes leurs frais de déplacement et leur hébergement sur place. Chacun s'est donc occupé de la réservation et de la confirmation de son billet d'avion.

« Après des semaines de bataille et d'obstacles, c'est officiel, mon visa a été accepté. Malgré ceux qui ont tenté de freiner notre départ, malgré les difficultés et les doutes, la délégation malgache est prête... Nous allons participer au Championnat du Monde et, croyez-moi, on ne lâchera rien. Madagascar sera présent, et nous sommes plus déterminés que jamais à faire briller nos couleurs », se réjouit le capitaine de l'équipe malgache, Daniela Andriamihaja Raharinavalona, jeudi après-midi, en apprenant la validation du visa.

Ce dernier avait atteint les quarts de finale des championnats du monde à Albi, en France, en 2022. Madagascar est engagé dans les épreuves individuelles, doubles et par équipes dans les catégories Masters, seniors, U23 et dames. Le gros souci pour chacun des joueurs est que la hausse importante, à la dernière minute, des prix des billets d'avion, leur complique la tâche.