Madagascar: Exposition à la Fondation H - Finoana Ratovo présente 'Invitation aux temps'

À la Fondation H Ambatomena, l'exposition "Invitation aux temps" de Finoana Ratovo Andriantseheno, vice-lauréate du Prix Paritana, transporte les visiteurs dans une méditation visuelle sur le temps et ses mystères. Jusqu'au 28 novembre, cette jeune artiste de 31 ans, issue d'une lignée d'artisans ferblantiers, livre sa perception du temps à travers des œuvres saisissantes où fer et géométrie s'entremêlent.

Pour l'artiste, le temps est bien plus qu'un simple passage, c'est un don sacré, une entité harmonieuse que chacun est invité à accepter. « Mes œuvres, aux lignes droites et équidistantes, instaurent un rythme visuel qui incarne la régularité du temps, chaque trait participant à une mélodie silencieuse », explique-t-elle. À travers des formes géométriques simples - carrés, triangles, cercles - l'artiste crée un univers de droiture et de fluidité, rappelant l'équilibre entre justice et harmonie.

L'exposition se démarque par la précision de chaque pièce ; derrière chaque peinture et sculpture monumentale se cache un calcul rigoureux, où l'art rejoint la science pour composer un équilibre parfait.

Guidée par les valeurs malgaches de "hitsiny/mahitsy" (droiture) et "fihavanana" (lien social), Finoana Ratovo conçoit ses oeuvres comme des reflets d'une société utopique, où chaque ligne incarne un pilier de justice, chaque angle droit une aspiration à l'ordre et à la stabilité. Pour les amateurs d'art contemporain et les curieux, cette exposition est une expérience unique, une plongée dans un monde où le fer se fait poésie, et où chaque trait rappelle que le temps, dans toute sa régularité, est une danse que nous partageons tous.