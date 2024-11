Madagascar: Football/Transfert - Rakool de nouveau sans club

Des hauts et des bas. De nouveau sans club, l'ancien joueur du CFFA, Koloina Solomampionona Razafindranaivo, dit Rakool, est dans une situation délicate. Le meilleur buteur des Barea, recruté au cours même du Championnat d'Afrique des Nations en février 2023, n'arrive pas à se fixer dans un club à l'étranger. Prévu pour évoluer au Mouloudia Club FC d'Alger jusqu'en 2026, soit un contrat de trois ans, il a été remercié en cours de la première année. Le transfert s'élevait à 10 000 dollars.

« Comme dans le cas de plusieurs autres joueurs, il a été exploité... puis laissé sans suivi dès que l'argent est encaissé... », soulèvent Faneva Ima et Voavy Paulin dans une vidéo sur les réseaux sociaux jeudi. Il s'est envolé par la suite pour la France, mais a dû revenir au pays pour régler ses papiers administratifs et rallonger son visa. Il avait ensuite signé avec l'AC Arlésien en novembre 2023, un club de Régional 1, l'équivalent de la 6e division en France. Le club a récemment mis fin à son contrat, et il se retrouve sans club depuis septembre.

Entretemps, il n'a jamais été appelé en sélection nationale. « Rakool est à terre, arnaqué par ceux qui ont concocté le transfert (...) nous ferons notre possible pour qu'il puisse se relever. Il continue à travailler et à se préparer en attendant de trouver un club », relate Ima. Ce dernier et son coéquipier à la CAN en 2019, en Égypte, ont sévèrement critiqué le manque de suivi après le transfert international.

« Nous conseillons ceci aux jeunes joueurs de Madagascar qui envisagent de faire une carrière à l'étranger : il faut d'abord exceller au championnat, briller au sein de l'équipe nationale pour être repéré et évoluer par la suite à l'étranger... Il faut aussi bien vérifier le contrat avant de le signer », confie l'ancien capitaine des Barea.