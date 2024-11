Afrique: Une délégation de la CCIS de Souss-Massa en mission de prospection au Sénégal

Dakar — Une délégation de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS) de la Région de Souss-Massa effectue, du 4 au 11 novembre, une mission de prospection économique au Sénégal au profit des entreprises de la région.

Conduite par le président de la Chambre, Said Dor, et composée de représentants d'une trentaine d'entreprises, la délégation de la CCIS se rend à Dakar et à Thiès dans le cadre d'une mission de coopération économique avec les opérateurs sénégalais, a indiqué l'ambassade du Royaume du Maroc à Dakar dans un communiqué.

Cette visite qui tend à renforcer les liens économiques entre les deux pays à travers la promotion des partenariats mutuellement bénéfiques pour les chambres professionnelles marocaines et sénégalaises, prévoit des rencontres avec des responsables et des acteurs économiques sénégalais dans différents secteurs d'intérêt commun.

La visite de la délégation marocaine au Sénégal portera notamment sur des échanges autour des projets d'investissements et des partenariats « gagnant-gagnant ». Des rencontres B2B sont aussi prévues pour explorer davantage les opportunités de la coopération bilatérale, selon la même source.

Lors de son séjour au Sénégal, la délégation marocaine rencontrera également des responsables sénégalais en vue de favoriser les échanges et consolider les liens économiques et culturels entre les deux pays, unis par une histoire, une culture et l'attachement au panafricanisme, tel que prôné par SM le Roi Mohammed VI, et le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, conclut la même source.