Congo-Brazzaville: Ministère de la Défense - Le Sénat accompagne le suivi du PND

La Commission défense et sécurité du Sénat a assuré sa disponibilité à accompagner le ministère de la Défense nationale dans la mise en œuvre du Plan national de développement (PND) 2022-2026.

Le suivi des projets du ministère de la Défense nationale et les progrès réalisés dans le cadre du PND ont été au cœur d'un échange entre le ministre Charles Richard Mondjo et la délégation de la Commission défense et sécurité du Sénat, conduite par son président, le vénérable Gabriel Nzambila. A cette occasion, le ministre a présenté les avancées et les défis du secteur de la défense.

Par ailleurs, les deux parties ont évalué le bilan à mi-parcours du PND et discuté de la loi de programmation militaire. « Nous sommes venus écouter le ministre de la Défense nationale, pour savoir qu'est ce qui a été fait et qui ne l'a pas été, dans le cadre du PND et de la loi de programmation militaire, et ce que nous pouvons faire pour accompagner monsieur le ministre dans la mise en œuvre de son programme », a expliqué le vénérable Gabriel Nzambila, à l'issue de la séance de travail.

La Commission défense et sécurité du Sénat a tenu à rappeler qu'elle connaît également la situation aussi particulière du pays. « Nous arrivons à la fin de l'année. Le travail se fait à ce niveau-là pour regarder au niveau des pourcentages ce qui a été fait. Au stade d'aujourd'hui, on est allé dans ces détails », a ajouté Gabriel Nzambila, précisant qu'il n'est pas facile de mettre en œuvre le PND tel qu'il a été prévu.