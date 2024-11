Congo-Brazzaville: PME - Des équipements de production pour une quarantaine d'entreprises

A travers le Fonds d'appui au développement des Petites et moyennes entreprises (PME), la ministre Jacqueline Lydia Mikolo a mis à la disposition de quarante-huit entreprises du matériel et des équipements pour accroître leur compétitivité sur le marché.

L'allocation des appuis directs aux micros, petites et moyennes entreprises par la mise à disposition du matériel et des équipements de production, selon les secteurs d'activités, découle d'une subvention à coûts partagés : l'entreprise bénéficiaire couvre 30% du montant du besoin d'appui et l'Agence de développement des PME 70%, a expliqué Aimé Blanchard Linvani, directeur général de ladite agence. « Sur quatre-vingt-quatre entreprises retenues, quarante-huit entreprises se sont acquittées de l'obligation du versement de 30% exigés », a-t-il précisé.

Par ailleurs, selon la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, la philosophie "Made in Congo" « Consommer congolais » a orienté la priorité accordée aux entreprises bénéficiaires créées et dirigées par de jeunes congolais. « Nous avons réuni les conditions financières et matérielles pour répondre à vos besoins malgré les difficultés. Le tour est venu pour vous de remplir votre part du contrat en étant productifs sur le marché », a-t-elle encouragé.

Au-delà du matériel et des équipements reçus, les dirigeants de ces entreprises bénéficieront d'un accompagnement qui combinera assistance technique, conseils, formations sur une période de douze mois par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises en vue de les inscrire dans une dynamique de pérennisation de leurs activités.

« Vous êtes un maillon essentiel dans la poursuite de notre longue marche vers le développement. Vos entreprises doivent être des entreprises citoyennes qui respectent les lois de la République et contribuent à la création d'emplois pour d'autres », a exhorté la ministre des PME et de l'Artisanat.