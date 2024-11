Congo-Brazzaville: Solidarité - L'ONG Otaa engagée pour le bien-être des femmes et l'environnement

À l'occasion de sa présentation officielle, le 31 octobre au siège de Jeunesse & perspectives à Brazzaville, l'ONG Otaa que dirige Ornella Bonioma a détaillé sa vision qui consiste à lutter contre la précarité menstruelle chez la jeune fille et le gaspillage alimentaire pour un environnement plus sain.

Réunissant partenaires, société civile, acteurs associatifs et médias en présence de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, ainsi que du député de la circonscription de Gamboma II, Antoine Bien-Aimé Obam'Ondon, la cérémonie représentait un jalon important pour l'ONG Otaa, engagée dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité menstruelle depuis 2023.

Dans le cadre de ses missions, Otaa sensibilise à l'hygiène menstruelle en fournissant des protections réutilisables, accessibles et durables, adaptées aux femmes et jeunes filles vulnérables. " Certaines jeunes filles, qui ne peuvent pas se protéger pendant leurs règles, manquent les cours plusieurs jours tous les mois. Et c'est un frein à l'éducation.

La plupart des jeunes filles rencontrées dans les écoles ou orphelinats souffrent de règles douloureuses. Et 99% d'entre elles ne sont jamais allées voir un gynécologue, d'autres ne savent même pas c'est qui . Et notre mission, c'est faire en sorte que les jeunes filles restent à l'école en tout temps et qu'elles soient mieux informées à ce sujet ", a déclaré Ornella Bonioma, présidente de l'ONG Otaa.

S'agissant du gaspillage alimentaire, elle a noté que " selon la FAO, un tiers de la production alimentaire mondiale, soit 1,3 milliard de tonnes, est gaspillé chaque année, générant 3,3 milliards de tonnes de gaz carbonique. Ce phénomène contribue à amplifier la crise climatique et aggrave l'insécurité alimentaire, particulièrement dans les pays en développement".

Pour Ornella Bonioma, dans certains pays développés, il existe des lois qui prescrivent aux supermarchés et restaurateurs d'offrir leurs invendus que d'attendre leur détérioration et les mettre à la poubelle. N'existant pas au Congo, une telle loi sera salutaire et pourra s'exécuter en collaboration avec des organismes sérieux.

Dans ce contexte, Otaa a noué à ce jour un partenariat avec deux restaurants de la capitale et redistribue leurs invendus à la population défavorisée, notamment des orphelinats, comme a pu le témoigner l'une des responsables de l'orphelinat La maison de l'enfant, Mme Hortense. "Aujourd'hui, grâce à deux restaurants qui nous font confiance et nous donnent quotidiennement leurs invendus, c'est plus de 60 enfants orphelins qu'on nourrit tous les jours", a souligné la présidente de l'ONG Otaa.

Elle a, pour la circonstance, décerné le prix de la meilleure entreprise engagée à La Gourmandine en reconnaissance de son accompagnement exceptionnel pour la cause. Paola Marie-Olympe Kingue Etame, responsable marketing de La Gourmandine, a réceptionné ce prix au nom de l'entreprise.

À la question de savoir le lien entre la précarité mensuelle et l'environnement, la présidente de l'ONG Otaa a répondu: " Il y a des protections hygiéniques qui sont portées et imbibées de sang pendant cinq à six heures, puis jetées dans la nature. Et donc quand on jette les choses, on crée des déchets. Aujourd'hui, on essaie de sensibiliser aux nouvelles protections hygiéniques réutilisables pouvant servir pendant des années. Ça veut dire que pendant des années, les déchets liés aux règles sont considérablement réduits ".

En vue de relever ces défis, Ornella Bonioma appelle à la mobilisation et au soutien des partenaires, quels qu'ils soient. "Unissez-vous à notre mission pour lutter contre le gaspillage alimentaire et soutenir les femmes et les jeunes filles en besoin. Ça peut être des protections hygiéniques, un soutien pour la logistique, de l'argent en espèce ou un soutien multiple. Ce n'est qu'ensemble, qu'on peut vraiment y arriver", a-t-elle martelé.