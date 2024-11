Congo-Brazzaville: Agro-industrie - Les entreprises congolaises voient plus grand

Les acteurs de l'agro-industrie se sentent pousser les ailes, grâce à des réformes menées ces dernières années par l'État congolais. Mais ces entreprises ont encore des défis à relever pour conquérir le marché, à l'instar de l'industriel Sofatt qui a présenté ses projets d'expansion, le 30 octobre, à Brazzaville devant les partenaires et membres du Congrès des chefs d'entreprise du Congo.

Le directeur général de Sofatt industrie, Lassina Ouattara, venait d'être intronisé comme le président de la Fédération de développement du secteur de la transformation et de la distribution des produits agroalimentaires Brazzaville. Membre du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, Lassina Ouattara devra insuffler un nouvel élan à ce secteur prometteur pour l'économie congolaise, en mettant notamment l'accent sur la qualité. « Le secteur privé dans son ensemble veut s'inspirer du savoir-faire de Sofatt », a glissé Paul Nestor Mouandzibi Ndinga, le président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo.

Depuis sa mise en service en janvier 2022, l'usine Sofatt est spécialisée dans la production des jus, yaourt et eau minérale en sachet. La société dispose à ce jour d'environ 130 salariés et s'emploie à former une centaine de jeunes aux métiers d'agro-industrie. Le promoteur a dû investir pas moins de 3 milliards FCFA pour l'installation de l'usine Sofatt, située à Poto-Poto, dans le troisième arrondissement de la capitale.

D'après le directeur général Lassina Ouattara, Sofatt industrie répond à l'appel à la diversification de l'économie et s'inscrit dans une logique de transformation des produits locaux. « Si les produits Sofatt ont vu le jour en 2022, c'est grâce à l'implication du ministère de tutelle, notamment de la direction générale de l'industrie[...] Nous devons créer des synergies d'action pour effectivement permettre le développement de notre patronat, de constituer la base de données des acteurs évoluant dans l'agro-industrie, accompagner les Très petites, petites et moyennes entreprises en matière d'importation », a-t- il assuré.

Grâce son produit de référence "Tata", une boisson née de la transformation des aliments made in Congo, Sofatt ambitionne de s'implanter sur l'ensemble du territoire national avant d'aller à la conquête du marché sous-régional. L'industriel s'est engagé à investir dans la qualité du produit qu'il estime déjà aux normes environnementales grâce à la qualité de son emballage qui est un mélange de PET et d'aluminium alimentaire certifié par l'Agence pour la normalisation et la qualité.

Les autorités locales ont émis le voeu de voir l'usine se développer et contribuer à l'emploi des jeunes de Poto-Poto. L'usine Sofatt, rappelons-le, a bénéficié d'un appui du Projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac), une initiative du gouvernement congolais en partenariat avec la Banque mondiale. Le Pdac lui avait accordé, en juin 2020, un financement estimé à 71 millions F CFA, permettant à la société d'acquérir l'équipement de transformation et les intrants agricoles.