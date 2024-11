Congo-Brazzaville: Développement agricole - Une cinquième ZAP ouverte dans le Pool

Le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, Paul Valentin Ngobo, a ouvert le 31 octobre la Zone agricole protégée (ZAP) de Kinkala, la cinquième du département du Pool.

La nouvelle ZAP mise en service à quelque 23 km de Kinkala, chef-lieu du département du Pool, concourt aux côtés de celles de Vindza, Kindamba, Louila et Mayama, à la réinsertion socioéconomique des ex-combattants. Les 290 acteurs issus des 29 coopératives qui composent la ZAP de Kinkala vont mettre en terre la culture de maïs, un ingrédient nécessaire à la fabrication de l'aliment de bétail dont l'insuffisance constitue un frein à la pratique des activités pastorales au Congo.

Remettant un échantillon de kits agricoles aux producteurs, le ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche les a exhortés au travail bien fait et à la discipline pour atteindre le bout du monde. Selon Paul Valentin Ngobo, la ZAP de Kinkala représente plus qu'un simple projet d'agriculture. Elle incarne, de ce fait, un engagement national pour apporter à la population locale des opportunités d'emplois, de formation, d'autonomisation économique. Elle répond aussi, a-t-il poursuivi, à la volonté de l'Etat de renforcer la sécurité alimentaire, élément essentiel pour toute société stable et résiliente.

« A travers cette initiative, le gouvernement s'engage pleinement pour offrir à la population de ce département des moyens concrets de contribuer à son développement et de reconstruire son avenir. Aujourd'hui, nous réaffirmons la vision du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, qui a toujours considéré l'agriculture comme une priorité nationale pour renforcer notre autosuffisance et garantir un avenir prospère, paisible à nos concitoyens. En investissant dans les ZAP, nous actionnons un levier essentiel de réinsertion et d'inclusion sociale », a-t-il déclaré.

Le ministre a également rappelé que ces espaces organisés permettent à des jeunes sans emplois et aux personnes en situation de précarité de développer les compétences pratiques, de générer les revenus et de s'intégrer pleinement dans la société. Il a, par ailleurs, annoncé la mise à la disposition de chaque groupement du matériel, de la formation et des ressources pour garantir le succès des exploitations, et faire en sorte que chaque coopérative devienne une unité de production autonome.

Le lancement des activités de la ZAP de Kinkala a été saluée par les ex-combattants regroupés au sein des coopératives. Responsable du groupement « La terre, c'est ma mère », Albert Malembé s'est félicité de cette initiative gouvernementale. Selon lui, si le gouvernement avait commencé cette initiative depuis longtemps, les jeunes ne devraient pas se retrouver dans la violence avec des phénomènes comme les Kulunas, bébés noirs et autres débordements.

« Nous sommes très contents de cette initiative parce que nous consommons souvent des produits importés, ce qui n'est pas bien. Nous devons désormais aller vers le développement de notre pays.

En travaillant, nous allons alimenter nos marchés. Si nous nous mettons au travail, nous ferions mieux que nos parents, nous allons développer le pays avec l'agriculture », a indiqué cet ancien combattant, plaidant pour la construction des maisons en matériaux durables afin d'en faire bénéficier aux générations futures.