Congo-Brazzaville: Lutte contre le cancer - AGL et ses filiales s'investissent dans la senbilisation au dépistage précoce

L'opérateur logistique multimodal (portuaire, logistique, maritime et ferroviaire) de référence en Afrique, Africa global logistics (AGL), a mobilisé le 31 octobre 235 femmes évoluant au sein de cette entreprise à Brazzaville et à Pointe-Noire autour de la lutte contre le cancer du sein.

L'activité axée sur la marche sportive s'inscrivait dans le cadre de la campagne « Octobre rose», destinée à la vulgarisation des techniques d'auto-dépistage par palpation et sensibilisation sur le thème « Cancer du sein, prévention primaire et secondaire ».

Les actions de sensibilisation ont été menées par les Drs Eliane Ndounga, cancérologue au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville, et Eléazar Céleste Massamba, médecin conseil de Congo Terminal.

Grâce à cette opération, les participantes ont pu s'informer sur les causes, les symptômes, les mesures préventives et curatives pour lutter contre le cancer du sein. Elles ont également été sensibilisées à la nécessité de se faire dépister le plus tôt possible.

« L'enthousiasme des équipes féminines de AGL, Congo Terminal et TBC Brazzaville pour la lutte contre le cancer du sein est encourageant. La sensibilisation sera étendue dans les familles, assurément pour une large vulgarisation des pratiques à risques », a assuré le Dr Eliane Ndounga.

%

En effet, le cancer du sein ne concerne pas que les femmes, mais aussi les hommes. Raïssa Dekambi, responsable RSE AGL Congo, a estimé que c'est l'affaire de tous. « C'est pour cette raison qu'AGL et ses filiales sensibilisent au plus près », a-t-elle indiqué.

A travers cette action, AGL réaffirme son engagement à soutenir la lutte contre le cancer du sein. L'entreprise et chacune de ses filiales s'engagent activement à promouvoir la prévention et le dépistage à travers diverses actions.

En 2023, une échographie mammaire volontaire et anonyme avait été offerte à chaque salarié de plus de 40 ans pour encourager le dépistage précoce du cancer du sein.

Faisant désormais partie du Groupe MSC, compagnie maritime et logistique de premier plan présente au Congo dans le transport et la logistique, AGL compte 1500 collaborateurs congolais à travers ses agences et filiales implantées à Pointe Noire, Brazzaville et Dolisie.

L'entreprise déploie des systèmes de management QHSE reposant sur des référentiels reconnus tels que l'ISO 4500. AGL s'investit également dans l'amélioration des compétences de ses collaborateurs et participe activement au développement socio-économique du pays au moyen d'actions de responsabilité sociétale dans les secteurs de l'éducation, la réinsertion sociale, la préservation de l'environnement et l'accompagnement humanitaire.