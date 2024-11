Algérie: Le Président de la République reçoit les voeux de son homologue italien à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, samedi, un message de voeux du président de la République italienne, M. Sergio Mattarella, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, lui souhaitant bonheur et la prospérité au peuple algérien.

"En ces jours où le peuple algérien ami célèbre le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution de libération, je vous adresse, cher Président ainsi qu'à tous vos concitoyens, les chaleureuses félicitations de la République italienne, accompagnées de mes vœux personnels", lit-on dans le message de vœux.

"S'appuyant sur des relations traditionnelles et solides, l'amitié entre Alger et Rome nourrit un dialogue intense et une coopération fructueuse dans de nombreux domaines d'intérêt commun. Je me réjouis également de la solidité exceptionnelle de cette relation que nous souhaitons développer ensemble, à l'avenir", ajoute le président italien dans son message.

"Ainsi, l'Italie et l'Algérie continueront de promouvoir les perspectives de paix, de stabilité et de prospérité, au mieux des intérêts de toute la région méditerranéenne, qui constitue un axe central en cette période dramatique marquée par des conflits violents et des tensions croissantes", a enchaîné le Président italien.

"Dans l'attente d'une prochaine rencontre, veuillez agréer, cher Président et ami, ma plus haute considération et mes chaleureuses félicitations, ainsi que mes voeux de bonheur pour vous et de prospérité pour le peuple algérien", a conclu M. Mattarella.