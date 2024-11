Algérie: Forum de la jeunesse africaine à Oran - L'emploi, l'éducation et l'entrepreneuriat, centres d'intérêt des jeunes participants

ORAN — L'emploi, l'éducation et l'entrepreneuriat ont été les thèmes d'intérêt des participants à la quatrième édition du Forum de la jeunesse africaine, qui se poursuit samedi à Oran.

Ces thèmes ont été débattus dans des sous-sessions à huis clos, où les participants ont appelé à ce que l'expérience algérienne dans les domaines de l'emploi, de l'entrepreneuriat et de l'éducation soit généralisée dans leurs pays, étant donné qu'elle présente des indicateurs très satisfaisants.

"L'Algérie est l'un des pays leaders dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat, grâce à la mise en place de plusieurs mécanismes d'emploi à même de créer des postes d'emploi", a déclaré Fatima Dia du Sénégal. "Ces mécanismes permettront aux jeunes de créer leurs propres entreprises dans divers domaines, notamment dans l'agriculture et l'élevage", a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Salmatou Alhassan du Niger a salué le modèle algérien dans le domaine de l'emploi, qui offre des incitations financières et fiscales permettant aux jeunes d'intégrer le monde de l'entrepreneuriat et de contribuer à la concrétisation de leurs innovations et projets sur le terrain.

Mme. Salmatou souhaite que son pays "s'inspire de l'expérience algérienne dans ce domaine et soutienne les jeunes nigériens dans la création de leurs entreprises, l'obtention de crédits bancaires et d'incitations fiscales", soulignant que l'Algérie est devenue "un modèle dans plusieurs domaines".

Pour sa part, le président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal, Khadim Diop, a souligné l'importance des thèmes abordés, lors de ce forum, compte tenu des évolutions et des changements que connaît le monde et que les pays du continent doivent suivre.

"Il est important pour nous, Africains, de nous réunir ici à Oran pour discuter de sujets très importants pour la jeunesse africaine, qui doit jouer un rôle de premier plan dans la renaissance de notre continent ( ) Il est vrai que le thème principal est l'éducation, mais il y a des thèmes très importants que nous allons aborder, comme la participation des jeunes dans les instances de décision, la numérisation et tout ce qui concerne les questions d'actualité en Afrique", a indiqué le même intervenant.

Le chef de la délégation de la jeunesse libyenne, Zakaria Ramadan, a indiqué que "durant les deux premiers jours du Forum, sa délégation a tenu des réunions et des échanges fructueux avec les délégations participantes sur les principales questions intéressant la jeunesse du continent, notamment la paix, le développement et le règlement des conflits".

Il a précisé que sa délégation a saisi l'occasion de sa présence à Oran pour tenir des réunions avec des jeunes de premier plan de différents pays africains afin d'échanger des expériences et des expertises et d'étudier les possibilités de coopération et d'échange dans les domaines intéressant la jeunesse, en particulier dans le domaine culturel.

Le Forum de la jeunesse africaine se déroule sur quatre jours, avec la participation de 500 jeunes hommes et femmes de 55 pays, sur le thème "L'éducation africaine adaptée au 21e siècle : Construire des systèmes éducatifs résilients pour améliorer l'accès à un apprentissage inclusif, tout au long de la vie, de haute qualité et pertinent pour l'Afrique".