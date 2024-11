Algérie: Le Président de la République reçoit les voeux de son homologue azerbaïdjanais à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, samedi, un message de voeux du président de la République d'Azerbaïdjan, M. Ilham Aliyev, à l'occasion du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération, dans lequel il lui a souhaité plein succès dans ses missions et prospérité au peuple algérien.

"Monsieur le Président et cher frère, à l'occasion de la fête nationale de la République algérienne démocratique et populaire, marquant le 70e anniversaire de la Révolution, il m'est agréable de vous transmettre en mon nom et au nom du peuple azerbaïdjanais, mes meilleurs vœux et de vous féliciter chaleureusement ainsi que votre peuple frère", a écrit M. Aliyev dans son message de vœux.

"Le premier Novembre restera à jamais gravé dans l'histoire du peuple algérien frère, devenu un symbole de la lutte pour l'indépendance et la liberté avec une volonté inébranlable", a-t-il dit.

"En dépit de la politique coloniale impitoyable d'une violence inouïe ainsi que des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre pendant plus d'un siècle, votre peuple n'a jamais perdu sa détermination pour obtenir son indépendance et a conquis sa liberté au prix du sang de millions de martyrs", a ajouté le Président azerbaïdjanais.

"Aujourd'hui, la dynamique des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Algérie est satisfaisante, et nous attachons une grande importance à leur renforcement tant sur le plan bilatéral que multilatéral", a-t-il poursuivi.

"En ce jour exceptionnel du premier novembre, je vous souhaite santé, bonheur et succès dans vos missions, ainsi que paix et prospérité au peuple algérien frère", a-t-il conclu.