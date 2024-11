Sénégal: Abdoulaye Sylla s'engage à accompagner la ville de Saint-Louis dans son développement économique et social

Saint-Louis — La tête de liste nationale de la coalition And Bessal Sénégal, Abdoulaye Sylla s'est engagé, à accompagner la ville de Saint-Louis (nord) dans son développement économique et social, à travers des secteurs comme l'éducation la culture, le sport et la transformation de produits halieutiques.

"Si on obtient la majorité à l'Assemblée nationale, on va faire de notre mieux pour créer ici à Saint-Louis des usines de transformation de produits halieutiques et locaux pour pouvoir les vendre ailleurs. C'est ça qui va permettre de booster l'économie", a dit M. Sylla lors de son passage dans la vieille ville dans le cadre des élections législatives du 17 novembre prochain.

"Et pour le faire, on ne va pas attendre l'État qui ne peut pas tout résoudre", a-t-il martelé.

Selon lui, Saint-Louis est une ville universitaire, culturelle et sportive.

"Une fois qu'on obtient la majorité, nous allons réhabiliter entièrement le stade Mawade Wade et appuyer les centres de formation sportive mais aussi soutenir les activités culturelles", a dit Abdoulaye Sylla.