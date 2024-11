Sénégal: Kolda - Thierno Bocoum appelle les populations à accorder à la coalition Sam Sa Kaddu la majorité à l'assemblée nationale

Kolda — Thierno Bocoum, candidat investi sur la liste nationale de la coalition Sam sa kaddu a invité les populations de Kolda (sud) de leur accorder la majorité à l'Assemblée nationale lors des élections législatives du 17 novembre prochain.

"Nous savons que Kolda mérite d'être mieux considérer. C'est pourquoi, nous vous invitons à voter la liste de la coalition Sam Sa Kaddu pour avoir la majorité à l'Assemblée nationale où la cohabitation sera inévitable", a-t-il lancé en marge d'une caravane organisée, vendredi, en début de soirée à travers les artères de la commune de Kolda.

Les responsables politiques de la coalition Sam sa Kaddu ont fait ensuite face à la presse sous l'arbre Moussa Molo en sacrifiant au rituel des trois tours de l'arbre mythique dans le quartier Doumassou.

"Nous allons prendre en compte les besoins et priorités de Kolda si nous obtenons la majorité à l'Assemblée nationale, et ensuite nous allons régler les problèmes des Sénégalais parce que on va vers une cohabitation qui sera inévitable", a martelé le leader du parti Agir.

Thierno Bocoum a en outre dénoncé la pauvreté dans les régions sud-est du fait, selon lui, d'un "manque de vision et d'engagement politique".

"Vous avez de la richesse et beaucoup de potentialité comme les autres régions Tambacounda et Kédougou et vous êtes les régions pauvres. Le département de Médina Yéro Foula est laissé à lui-même sans aucune infrastructures", a-t-il dénoncé.

Les leaders de Sam Sa Kaddu dont Barthelemy Diaz, tête liste nationale de la coalition , Anta Babacar Ngom, Pape Djibril Fall, Cheick Tidiane Youm, ont été accueilli par leurs candidats à Kolda.

"Vous savez ce qui est meilleure pour vous. Des transhumants qui n'ont rien fait pour vous alors qu'ils avaient et ou ont des responsabilités, ce n'est pas en allant vers d'autres destinations qu'ils feront quelque chose pour vous. Donc faites le bon choix et c'est la liste Sama sa kaddu", a poursuivi Thierno Bocoum.

Après l'étape de Kolda où ils ont passé la nuit, les responsables de la coalition Sam Sa Kaddu ont pris départ pour la région de Sédhiou ce Samedi matin.