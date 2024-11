Ile Maurice: Kaviraj Sukon - «Zot kone komie zelev pe fer lexamen ek ki servi YouTube? Pena pitie pou sa bann zanfan-la !»

Hier, à Laboutik Rouz, Plaine-des-Papayes, les candidats de l'Alliance du changement au numéro 7 (Piton-Rivière-du-Rempart) ont réagi face au black-out des réseaux sociaux par l'ICTA sur les directives du gouvernement. Kaviraj Sukon, Nitin Prayag et Raj Pentiah ont dénoncé cette suspension.

Pour l'ex-directeur de l'Open University Kaviraj Sukon, ce black-out représente une atteinte grave aux droits des citoyens : «Zot kone ki kalite krim sa koup Internet zis pou kasiet zot pese. Zot kone komie zelev segonder ek iniversite pe fer lexamen ek ki servi leçon gratuites lor YouTube? Blok sa ! Pena pitie pou sa bann zanfan-la ! Bizin vot avek sa laraz-la, donn zot sanktion».

Par ailleurs, il n'a pas mâché ses mots sur la gestion du secteur éducatif par «Chachi» (Leela Dookun-Luchoomun), l'une de ses adversaires dans la circonscription.

«Li pe dir donn li lavenir ou zanfan ! Demann li, ki linn fer pandan dix banane linn roul son ministère? Politik -No child left behind- ve dir personn pa pou al dan karo kann. Me komie inn fel ? 96 % inn eswe dans Extended Programme. Zot dakor redon li l'avenir zot zanfan?», a-t-il demandé à l'assistance.

Des voix ont tout de suite répondu : «B...li...d !».

Kaviraj Sukon a ensuite abordé la promesse figurant dans le manifeste de l'Alliance du changement, de régulariser le statut des enseignants temporaires (supply teachers).

«Komie ant zot ena fami supply teacher? Ena inn fer supply teacher pandan dix ans. Dan nou program inn mete nou pou regilariz sa. Se bann zanfan gradue kinn aprann».

%

Faciliter l'accès aux outils pour l'enseignement en ligne est aussi au programme.

«Nou kone kouma pou fer li. Nou plan solid, nou pa vinn la zis pou kritike», a-t-il dit en se référant au système de l'Open University «financièrement indépendante et première en termes d'admission».

Il aussi abordé la mesure concernant la hausse de la Carer's Allowance de Rs 3 500 à Rs 10 000 roupies, avant de garantir la continuité des pensions pour les veuves même après l'âge de la retraite.

De son côté, Nitin Prayag a aussi critiqué la coupure des réseaux, perçue comme une tentative de bâillonner les voix dissidentes.

Il dénoncé le bilan catastrophique des trois députés sortants qui n'ont pas eu de nouvelle investiture au numéro 7, affirmant qu'ils étaient «invisibles».

Il a critiqué Mahen Jhugroo débarquant de l'ambassade de Maurice aux Etats-Unis pour poser comme candidat dans une circonscription «kot zame inn trouv li».

Le médecin s'est présenté comme «zanfan Rempart ki kone kouma Yerrigadoo ti disparet kan li ti fini eli» et déplore que «Madame Dookun-Luchoomun vienne diviser les gens.»

Il promet que l'Alliance du changement oeuvrera pour une distribution équitable des ressources : «Tou dimounn bizin gagn enn par sa gato la, pa kapav zis ti kopin».

Il a par la même occasion rassuré les chauffeurs qui s'inquiètent suivant l'annonce de la gratuité du transport public. «Personn pa pou perdi travay. Pwena fason pou subsidiz sa».

Il a aussi abordé la stabilisation des prix des produits de base, a garanti le maintien des pensions des personnes âgées et des veuves, ainsi que la hausse de la Carer's Allowance «ki pou kapav ed zot get zot gran dimounn». Tout comme l'éducation et le combat contre la drogue.

Il a conclu son discours avec le message suivant : «Travay pa fini la apre vot. Rann enn servis gard zot lizie lor sa bwat-la ziska bwat kase».

Raj Pentiah qui revenait de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) où il venait d'enregistrer son message politique, a pris la parole en dernier.

Egalement indigné face à la coupure d'Internet qu'il considère comme une tentative de réprimer toute transparence en période électorale, il a rappelé l'affaire Kistnen où «enn azan MSM ki finn brile vivan dan karo kann ek enn madam ki vev zordi».

Il en a profité pour rendre la monnaie de sa pièce à Ravi Yerrigadoo «ki pe fer kosmar ek inn rakonte lor radio ki de kamarad inn lager kan ti ena renion dan kolez Universal. Kamarad-la ti so lakaz. Ki li pe koze ?»

Il a critiqué les promesses non tenues par les députés sortant en matière de distribution d'eau et d'infrastructures. Comment des routes n'ont toujours pas été remises en état et «loto so amortiser pe kase», après des fouilles pour l'installation de nouveaux tuyaux.

Appelant à un changement de mentalité, il dénonce les divisions et encourage les électeurs à juger l'honnêteté des candidats : «L'autre côté, c'est bann menter, vender rev ki kokin, bwar disan».

Raj Pentiah est revenu sur comment «lemosyon ti la, leker ti pe fer mal» quand il n'avait pas obtenu de ticket du PTr en 2019

«Mo ti travay sa terin la nwit ek zour. Bien sir mo ti réagir en 2019 me se Navin Ramgoolam so maturite ek so vision ki bizin gard dan leker. Li retournn mwa dan circonscription, gard so promes ziska dernier ler. Si ou anvi gete si linn sanz so mentalite, mwa mo sa prev-la».

Avant de citer ses camarades Faugoo, Ritoo, Sayed-Hossen qui ont été de nouveau accueillis au sein du parti, car pour Ramgoolam, «c'est la guerre pour notre patrie» qui doit primer.

Des engagements si l'Alliance du changement est élue, comme l'agrandissement du cimetière de Plaine-des-Papayes, par deux arpents, et débloquer le projet d'incinérateur ont aussi été pris.

Auparavant, Kalpana Koonjoo-Shah, ministre sortante de la circonscription et habitante de Plaine-des-Papayes, «qui passe son temps à se maquiller et à jurer au Parlement», en a pris pour son grade. Son absence sur le terrain et le problème d'eau dans le village alors que la distribution de cette ressource vitale est déjà réglée dans un morcellement où elle a fait l'acquisition d'un terrain, ont été décriés.