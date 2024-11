Ile Maurice: La vie brusquement arrachée à Delphine Montagne Longue, enceinte

Le 3 octobre, Delphine Montagne Longue, âgée de 32 ans et enceinte de sept mois, voyait sa vie basculer de façon tragique. Alors qu'elle s'apprêtait à se préparer tôt le matin, elle avait eu un pressentiment étrange, ne voulant pas se rendre sur son lieu de travail et hésitant un moment avant de prendre la route. Pourtant, malgré ce malaise, elle décida de poursuivre sa routine.

Quelques minutes seulement avant d'arriver, sous la pluie qui s'abattait sur cette partie de l'île, son véhicule en proie à de l'aquaplaning lui fit perdre le contrôle. La collision avec un autre véhicule conduit par un habitant de Camp-Levieux fut inévitable et brutale, projetant Delphine dans l'inconscience. Transportée d'urgence à l'hôpital sir Anerood Jugnauth de Flacq, elle subit une intervention immédiate. Tragiquement, son bébé ne survécut pas. Depuis lors, Delphine luttait pour sa propre vie dans le coma.

Enfant unique

Delphine Montagne Longue était une jeune femme pleine de vie et de projets, décrite par ses proches comme un rayon de soleil pour ceux qui la côtoyaient. Enfant unique, elle entretenait un lien fusionnel avec sa mère, qui se tenait à ses côtés, espérant un miracle malgré des chances de survie limitées. Amie attentionnée et fille dévouée, Delphine portait ses responsabilités avec une grâce qui touchait profondément son entourage. Même dans les moments difficiles, elle restait forte et évitait de montrer ses peines.

%

Cependant, le 31 octobre, après près d'un mois de combat, Delphine s'est éteinte. Son décès a été causé par de graves lésions axonales diffuses, attestées par le rapport d'autopsie du Dr Maxwell Monvoisin. Ses funérailles, empreintes de chagrin et d'émotion, ont eu lieu hier, vendredi, laissant une famille, des amis et des parents dévastés par la perte d'une fille si aimée.

«Delphine voulait être mère. Elle attendait la naissance de son enfant avec impatience et préparait déjà son arrivée. C'est tellement triste ce qui s'est produit. Elle avait tout devant elle. Sa mère était tout pour elle ; elle était sa confidente», confie une amie de la jeune femme. Les proches de Delphine se remémorent sa joie de vivre et sa résilience. Ils ont rendu hommage à la force tranquille avec laquelle elle avançait dans la vie malgré les épreuves, en apportant réconfort et douceur autour d'elle.