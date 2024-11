Ile Maurice: Une démonstration de force avant le scrutin du 10 novembre

L'Alliance lepep et son adversaire principal, l'Alliance du changement, réuniront leurs troupes demain, à des endroits différents, en vue d'affronter la dernière semaine avant le scrutin du 10 novembre. Pour une fois, l'Alliance lepep a délaissé Vacoas pour tenir son dernier grand rassemblement à Phoenix, à l'arrière de l'hypermarché Jumbo.

Selon un membre actif du Mouvement socialiste militant (MSM), la raison est qu'à Phoenix, il y a plus de place pour caser les sympathisants tandis qu'à Vacoas, avec les rails du métro, la foule est éparpillée et c'est difficile d'avoir une idée juste de l'affluence. De plus, cette alliance risque de s'attirer des critiques si elle demandait à Metro Express Ltd de suspendre ses activités pendant quelques heures, comme cela a été le cas, le 1eᣴ-Mai dernier.

Quant à l'Alliance du changement, son choix s'est porté sur la capitale pour ce rendez-vous du 3 novembre. Pas de problème de place et aussi de parking à Port-Louis. Qui réunira la plus grosse foule ? Comme à chaque grand meeting, chaque bloc soutient que la grande foule était avec lui. Ce sera sans doute une démonstration de force.

Mais une chose est sûre, à la mi-journée, hier, la colère était palpable au sein d'une très grande majorité de Mauriciens en raison de la suspension de l'accès aux réseaux sociaux. Est-ce que ces mécontents iront manifester leur colère en se rendant à Port-Louis, demain? Si tel est le cas, gageons que la plus grosse foule sera dans la capitale. Mais ce n'est pas nécessairement ceux qui adhèrent à cette alliance de l'opposition qui se rendront à Port-Louis mais ceux qui veulent dire «assez» à ceux qui veulent les priver de leur liberté, que ce soit d'expression ou du choix de leur écoute.

A hier, la campagne s'est déroulée plutôt dans le calme, hormis quelques dérapages isolés. Les meetings et les congrès ont attiré pas mal de personnes, même si on sait qu'il y a plus de gens qui écoutent les discours sur les réseaux sociaux. Mais que ceux qui se déplacent y vont pour mettre de l'ambiance et surtout pour faire un constat personnel. Après la dissolution, on peut dire que l'Alliance du changement a bien démarré sa campagne, avec plus de 10 000 personnes réunies à Curepipe, le 20 octobre dernier. Une raison pour que l'Alliance lepep fasse mieux demain à Phoenix mais celle du changement vise à établir un record de foule, depuis le 1eᣴ-Mai dernier.

Mahen Jhugroo, ancien ministre et ambassadeur sortant de Maurice à Washington D.C aux Etats-Unis, est candidat de l'Alliance lepep dans la circonscription n°7 (Piton-Rivière-du-Rempart). Il soutient que l'équipe gouvernementale se dirige vers une grande victoire. Selon lui, la population, du moins, une majorité, ne fait plus confiance à Navin Ramgoolam. «Les électeurs l'ont rejeté deux fois, surtout pour ses frasques passées et je suis convaincu que ce sera le cas, une nouvelle fois. En face de lui, il y a Pravind Jugnauth dont le bilan comme Premier ministre ne mérite pas de grandes présentations. Cela pèsera lourd dans la balance en faveur de l'Alliance lepep.»

Interrogé sur la suspension des réseaux sociaux, il affirme que cela a été fait pour la sécurité du pays. «Ce n'est pas possible que des conversations d'un Premier ministre soient mises sur écoute et diffusées en public.»

Mahend Gungapersad, député sortant du Parti travailliste (Ptr) au n°6 (Grand-Baie-Poudre-d'Or) est de nouveau candidat dans cette circonscription. Il soutient que sa campagne avec ses deux colistiers se déroule mieux qu'il y a cinq ans. Selon lui, la campagne de l'Alliance du changement se poursuit dans le calme et la discipline et dans le respect de l'adversaire. «La grande majorité des Mauriciens ne veulent plus être dirigés par un gouvernement qui politise les institutions et qui les prive de leur liberté.»

Interrogé sur la suspension des réseaux sociaux, il dit ceci: «Je ne parlerai pas de politique. Mais cette démarche pénalise des milliers de commerçants, qui font du commerce en ligne, des étudiants qui prennent part à des examens, et aussi des jeunes en vacances, qui grâce aux réseaux sociaux, trouvent de quoi meubler leur temps libre et cela est aussi rassurant pour leurs parents qui sont au travail. Je salue la démission de Didier Sam Fat, chairman du National Cybersecurity committee. Heureusement qu'il y a encore des hommes d'honneur à Maurice.»