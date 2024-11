Ile Maurice: Début des annonces des partis à la MBC

Les messages à la population des alliances et candidats à la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) ont débuté hier. Ce sont les membres de l'alliance du Changement qui ont pris la parole en premier. Navin Ramgoolam a parlé des grands axes du manifeste, soit le combat contre la vie chère, la lutte contre la drogue et la restauration du law & order. Il a aussi rappelé que les acquis ne seront pas changés.

Richard Duval a, pour sa part, axé son intervention sur les valeurs chères à sir Gaëtan Duval, la sincérité et la loyauté, représentées par son parti. Ashok Subron a fait ressortir que la révocation des députés et les droits socio-économiques et de la nature dans la Constitution représentent une avancée considérable. Shakeel Mohamed a affirmé que le droit de vote aux municipales a été volé. Paul Bérenger a, lui, parlé d'un pays à reconstruire.

Du côté de l'alliance Lepep, Pravind Jugnauth a débuté son allocution en rappelant que son mandat a été marqué par la stabilité et le soutien de la population. Le Premier ministre sortant a souligné que les pensions et le salaire minimum ont été augmentés et le seront encore pendant le prochain mandat et a réitéré qu'une famille peut toucher jusqu'à Rs 100 000 par mois avec ce qu'il propose.

Par la suite, il a fustigé l'opposition qui, selon lui, tente de créer des tensions communales. Xavier-Luc Duval a dit que l'alliance avec le MSM a été conclu pour créer une équipe compétente avec des mesures chiffrées. Il a aussi rappelé les mesures principales : cours de préparation pour ceux qui ont eu trois credits ou prêt sans intérêt pour les 18-35 ans entre autres.

Chez Linion Reform, Nando Bodha a débuté en disant que c'est l'alliance où il est qui est déterminée à changer de système car le manifeste prévoit une nouvelle Constitution, un nouveau système parlementaire et le développement des secteurs agricoles ainsi que la protection de l'écologie. Le changement est représenté par Linion Reform car «pa kapav sap dan karay lakwizinn tom dan dife kof».

Géraldine Geoffroy a avancé que les institutions, y compris le Parlement, ne fonctionnent plus. Par la suite, elle a fustigé le bilan de l'un des candidats de l'alliance du Changement. Elle a aussi relevé que le manifeste propose le droit de rappeler un député. Ryad Subratty a, lui, expliqué qu'avec les changements proposés, les jeunes auront leur place dans le pays sans devoir s'accrocher aux politiciens.