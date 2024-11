Ethiopie: L'accès à la mer est essentiel pour la croissance économique et le développement régional du pays - IFA

<strong>Addis Ababa — La quête de l'Éthiopie d'un accès à la mer est essentielle non seulement pour surmonter les goulets d'étranglement économiques du pays et accélérer sa croissance, mais aussi pour accélérer l'intégration régionale et le développement partagé, a souligné le directeur exécutif adjoint de l'Institut des affaires étrangères (IFA), M. Abdi Zenebe.

M. Abdi a déclaré à l'ENA que l'absence d'accès à la mer posait des défis importants à la croissance et au développement économiques de l'Éthiopie, qui se heurtait à des obstacles considérables en matière de logistique et de transport, d'industrialisation, de commerce international, d'investissement direct étranger et de tourisme.

"Le pays a dû faire face à des coûts énormes et croissants en termes de transport et de logistique, le coût élevé du transport maritime pour le transit et d'autres choses sont extrêmement difficiles pour un pays comme l'Éthiopie, et en même temps, cela a également réduit la compétitivité des exportations du pays", a déclaré M. Abdi.

C'est pourquoi l'Éthiopie s'efforce de relever ces défis en garantissant son accès à la mer.

Jusqu'à présent, l'Éthiopie a adopté une approche fondée sur l'intégration, sur des priorités politiques réciproques, et le gouvernement a travaillé en étroite collaboration avec tous les acteurs régionaux pour garantir l'accès à la mer et les débouchés commerciaux, a déclaré le directeur exécutif adjoint de l'IFA, un groupe de réflexion sur la recherche.

"L'absence d'accès à la mer signifie que le pouvoir de négociation est limité, ce qui restreint considérablement la capacité du pays à accéder aux réseaux commerciaux mondiaux. Et cela a un impact énorme sur l'aspiration du pays à l'industrialisation, parce que l'importation de matières premières ou de machines et d'autres choses est très coûteuse. Dans le même temps, il est très difficile d'exporter ces matériaux. L'aspiration à l'industrialisation est donc fortement entravée par le manque d'accès à la mer", a déclaré M. Abdi.

Pour l'Éthiopie, le manque d'accès à la mer ne se limite pas à la sphère économique ; il s'agit d'une question existentielle, a-t-il ajouté.

L'Éthiopie est un fervent défenseur de l'intégration régionale dans la Corne de l'Afrique, convaincue que la coopération et la collaboration peuvent permettre de relever des défis communs et de débloquer des opportunités économiques.

M. Abdi a souligné les avantages potentiels de l'accès à la mer pour l'Éthiopie et la région.

"Il faut également comprendre l'intention et l'objectif de l'Éthiopie. L'Éthiopie est consciente de sa position dans la Corne de l'Afrique. C'est un pays très peuplé de la sous-région. Elle a des dimensions territoriales, mais en plus de cela, l'Éthiopie est déjà intégrée par la régionalisation, par l'intégration sociétale dans la région et dans la Corne de l'Afrique.

L'inspiration et le développement de l'Éthiopie vont de pair avec la transformation de la Corne de l'Afrique, de la région dans son ensemble. La priorité de l'Éthiopie est la prospérité, la stabilité et l'intégration régionale. Ainsi, tout développement du côté éthiopien aura un impact direct sur les pays voisins", a assuré M. Abdi.

Ainsi, "en construisant des infrastructures conjointement, en développant les frontières, les chemins de fer et d'autres infrastructures, nous pouvons nous développer, nous pouvons assurer notre croissance, collectivement, et l'interdépendance s'est avérée être un instrument très important pour assurer la paix et la stabilité dans n'importe quelle partie du monde", a-t-il ajouté.

L'Éthiopie travaille d'arrache-pied pour garantir un accès diversifié et ininterrompu à la mer.

L'Éthiopie est le pays le plus peuplé parmi les pays enclavés du monde.

"Le potentiel de l'Éthiopie est très important et ce projet profitera non seulement à l'Éthiopie, mais aussi à l'ensemble de la région. L'Éthiopie travaille en étroite collaboration avec les pays voisins. Le degré de connectivité est élevé", a-t-il déclaré.

L'Éthiopie est très bien connectée à son partenaire stratégique Djibouti en termes de routes, de chemins de fer, d'eau et d'autres questions, a-t-il souligné, ajoutant qu'elle a également forgé des relations et une intégration solides avec le Kenya.

"Nous entretenons également des relations étroites avec le Kenya", a-t-il déclaré. "L'un des corridors les plus importants est celui de Lamu... L'Éthiopie a également établi des relations bilatérales avec le Kenya. À cet égard, nous disposons d'un centre unique à Moyale", a-t-il ajouté.

"Avec la Somalie également, nous avons assuré la sécurité et nous sommes impliqués dans les domaines diplomatique et sécuritaire pour garantir la stabilité de la Somalie. Ce pays est depuis longtemps confronté à des problèmes de sécurité".

L'Éthiopie a travaillé en étroite collaboration pour assurer l'intégration régionale.

"L'Éthiopie construit des infrastructures et exporte de l'électricité. Par exemple, l'Éthiopie exporte de l'électricité vers Djibouti, le Kenya et le Soudan. C'est très important. Et nous voulons également développer cette offre, une offre importante. Nous avons également le potentiel, comme vous le savez très bien, d'exporter de l'eau propre, de l'eau couverte. Nous avons commencé par Djibouti, mais cela s'étendra également à toute la région. Le gouvernement promet de fournir beaucoup de choses avec un certain nombre d'acteurs".

La quête de l'Éthiopie pour l'accès à la mer s'aligne sur le programme d'intégration de l'Union africaine, a-t-il ajouté.