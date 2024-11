Algérie: 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution - Une randonnée éco-pédagogique pour la collecte de sang à Bouira

Plus de 500 personnes, dont des familles venues de plusieurs wilayas du pays, ont participé samedi à la 1ère randonnée éco-pédagogique organisée à la forêt récréative d'Erriche (Bouira) pour sensibiliser sur la protection de l'environnement et le don de sang, a-t-on appris auprès des organisateurs.

Lancée depuis mercredi soir dans le cadre des festivités célébrant le 70e anniversaire du déclenchement de la révolution du 1er novembre 1954, "cette initiative a connu une participation de plus de 500 personnes, dont des médecins, des sportifs, et des randonneurs, ainsi que des familles, venus de 12 wilayas du pays, dont Alger, Constantine, Batna, Tiaret, et Tizi Ouzou", a expliqué à l'APS M. Amar Fadjkhi, représentant de l'agence "GCOMEVENT", organisatrice de l'évènement.

Initiée en collaboration avec la fédération nationale des donneurs de sang, cette randonnée éco-pédagogique a eu lieu sur un circuit de plus de 12 kilomètres. Elle a été marquée par plusieurs autres actions visant à sensibiliser les participants sur l'importance de préserver et de protéger l'environnement ainsi que sur le don de sang.

Vendredi soir, un bivouac a été organisé à l'intérieur du parc national du Djurdjura en présence de plusieurs dizaines de personnes dont des familles. Sur place, des éco-conférences ont été animées par des randonneurs pour sensibiliser sur la préservation de la nature, et d'autres sur le don de sang animées par des médecins.

%

Cette campagne qui se poursuit samedi se déroule en présence de la directrice de l'agence nationale du sang, Houria Touafdit, ainsi que des représentants de la fédération nationale des donneurs de sang.

Dans une déclaration à la presse, Mme Touafdit a vivement salué cette "louable initiative", qui, a-t-elle dit, "renforce les liens de solidarité au sein de la société".

La même responsable a rappelé par la même qu'un nombre de 700.000 donneurs de sang est recensé chaque année en Algérie, le qualifiant d'insuffisant pour répondre aux besoins des patients.

"C'est à travers justement ce genre d'initiatives que nous pouvons travailler et sensibiliser la société davantage pour augmenter plus ce chiffre", a-t-elle souligné à la presse.

Un tournoi de pétanque a marqué également cette campagne qui a vu la participation de plusieurs autres institutions dont la direction de tourisme et de l'artisanat, ainsi que la direction de la jeunesse et des sports (DJS) et la conservation des forêts ainsi que le Croissant rouge algérien (CRA).