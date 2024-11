Algérie: In Salah - Nouveaux projets pour améliorer le cadre de vie de la population locale

De nouveaux projets de développement, tous secteurs confondus, ont été retenus au profit des communes de la wilaya d'In Salah, visant à améliorer le cadre de vie de la population locale et à répondre à leurs préoccupations, a-t-on appris samedi auprès des services de la wilaya.

Ces opérations concernent les communes de Foggaret-Ezzoua, In Ghar et In Salah, où la première pierre a été posée par le wali de la wilaya, Abdelkader Bendjima, à l'occasion des festivités marquant le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération nationale.

Parmi les projets, on note la construction d'une polyclinique dans le quartier de "Dghamcha" à In Salah, le lancement d'un chantier de 200 logements sociaux locatifs (LSL), ainsi que le raccordement de plusieurs exploitations agricoles aux réseaux d'électricité, notamment dans les zones agricoles "Sahel" et "Foggaret Haj Soghi". Ces initiatives visent à soutenir les agriculteurs de la région.

L'ancienne gare routière de transport de voyageurs de la ville d'In Salah, après avoir été réhabilitée, a repris ses activités, offrant aux voyageurs un espace confortable. Elle a été baptisée au nom du défunt moudjahid Ouled Yachir Mohamed.

La population de la localité de "Djoualil" a également bénéficié d'un projet de construction d'une école d'enseignement moyen (CEM) d'une capacité de 200 repas/jour.

Le wali a rassuré les habitants du village "Essahla Al-Gharbiyya" sur la concrétisation "prochainement" d'un établissement similaire, tout en annonçant la réalisation d'une autre structure éducative pour la population de la localité de "Hassi Lahjar".

Les communes d'In Ghar et de Foggaret-Ezzoua ont également bénéficié de nouveaux projets de développement, visant à améliorer la qualité de vie de leurs habitants.