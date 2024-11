Algérie: Jubilé Youcef Mokrani, samedi au stade 'Chahid Hocine Rouibeh' de Jijel

ALGER — L'ancien défenseur international junior, Youcef Mokrani, un des talentueux joueur de la JSD Jijel de football des années soixante, fêtera son jubilé, samedi au stade "Chahid Hocine Rouibeh" à Jijel, en présence d'un parterre d'invités issus du monde du sport, a-t-on appris vendredi auprès des organisateurs.

Organisée par l'APC de Jijel, le comité de supporteur de la JSD Jijel et l'association des anciens joueurs de l'équipe sous l'égide de la wilaya, la rencontre drainera un beau monde dont les anciennes gloires du football nationale de l'est algérien et d'anciens joueurs internationaux.

Youcef Mokrani, âgé aujourd'hui de 75 ans, était le symbole du fairplay de l'équipe de la JSD Jijel des années 70. Capitaine d'équipe à 20 ans, il n'a eu qu'un seul carton jaune dans toute sa carrière, l'ayant obtenu contre l'USM Sétif. Ce fils de menuisier est devenu un modèle pour de nombreux jeunes footballeurs, une légende vivante, il fut l'un des grands artisans de l'accession des verts et blancs de la JSD en national en 1970.

Un stoppeur mythique, il fut le défenseur central par excellence, joueur à forte personnalité, doté d'une technique hors pair, dominateur dans les airs par son bon timing, sa détente, une remarquable vision de jeu, grande capacité d'anticipation et à la foulée élégante.

Mokrani Youcef reste un visage familier, très apprécié de tous les Jijeliens, plus particulièrement au sein du club des verts et blancs, puisqu'il était l'une des dernières figures qui ont marqué de leur empreinte l'histoire du foot de la coquette ville de l'Est, en compagnie des Chikhi, Djafri, Chabou, Carlos, Laouissi, Bouhali, Keddam, Ayad, ayant créé le déclic des verts et blancs des années 70. Depuis, il n'a jamais quitté le club de son coeur.

Au delà de sa sagesse, c'est véritablement la mémoire de cette équipe dans laquelle il a passé treize années glorieuses de 1963 à 1975.

L'enfant de Jijel avait aussi à son actif une carrière internationale en junior et pris part à plusieurs tournois internationaux et côtoyé des joueurs de la carrure de Miloud Hadefi (MCO), Koufi Anane (JSK), Betrouni Omar (MCA), Ait Chegou Djilali (RCK), et autres.

Pendant plus de dix ans, Mokrani Youcef aura été un des meilleurs défenseurs d'Algérie, tout en restant toujours, sur et en dehors des terrains, un exemple de fairplay, d'humilité et de gentillesse. Il aura ouvert la voie à toute une génération de footballeurs Jijeliens qui ont tellement apporté aux verts et blancs.

Programme: samedi 1er novembre: stade Chahid Hocine Rouibeh:

13h30 : anciens de la sélection de la wilaya de Jijel - Anciens de la sélection Est

15h00 : Anciens de la JSD Jijel - Anciens internationaux.