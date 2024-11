Congo-Kinshasa: Propos « diffamatoires » contre Judith Suminwa - Des femmes du Kongo-Central appellent Israël Mutombo à présenter des excuses

Des femmes, membres de différentes structures et forces vives sont descendues vendredi 1er octobre dans les rues de la ville de Matadi pour exiger des excuses immédiates du journaliste Israël Mutombo, présentateur de l'émission « Bosolo na politique », à cause de ces propos jugés injurieux, diffamatoires et dégradants à l'endroit de la Première ministre Judith Suminwa.

Dans leur déclaration commune, ces femmes ont indiqué que le bilan du travail de la Première ministre Judith Suminwa ne peut s'évaluer sur son genre mais plutôt sur ses réalisations.

Calicots et banderoles en mains, ces femmes, membres de différentes structures, ont fait savoir que les propos de l'animateur de l'émission « Bosolo na politique » attaquent non seulement la personne et le mandat de Judith Suminwa mais aussi toutes les femmes du pays qui se battent pour leurs droits, leur reconnaissance ainsi que pour la maximisation de leur participation dans les organes de prise de décisions du pays.

« Nous n'accepterons pas une fois de plus, ces propos sexistes, machosistes et dégradants à l'égard de notre Première ministre, sous prétexte qu'elle est une femme. Car le bilan d'un travail ne se calcule pas sur le genre mais plutôt sur la réalisation », a lancé madame Nseka, l'une des manifestantes, faisant lecture de la déclaration des femmes.

Ces dernières ont déposé un mémorandum dans lequel elles appellent la justice à se saisir de cette affaire.

Elles ne reviennent néanmoins pas sur le contenu de ces propos.