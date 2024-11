Maroc: Fès - Cinquième édition du 'OFPPT Creative Fashion Show'

Fès — La cinquième édition du défilé de mode "OFPPT Creative Fashion Show", a été organisée, vendredi au Complexe de Formation Professionnelle de confection Fès relevant de la direction régionale de l'OFPPT Fès-Meknès, en mettant l'accent sur le talent des stagiaires stylistes et des modélistes de plusieurs établissements de la région.

Initié par l'Institut Spécialisé de Technologies Appliquée de Confection de Fès, le défilé a été l'occasion de présenter au public cinq collections différentes produites par des stagiaires stylistes et modélistes encadrés par des formateurs des différents instituts participants.

Il s'agit des collections "la femme guerrière", encadrée par Chadia Labiad de l'ISTA Confection Fès, "Nature en colère" (Lamyae Hamyani Mouhim et Bouchra El Mekkaoui ) de Sefrou, "Eclats de l'histoire" de Sanae Berrada de l'ISTA Bab Ftouh à Fès, "Darknes Star" encadrée par Abir Aferiat de l'ISTA Fès et "Tradition Innovated" de Chadia Labiad de l'ISTA confection Fès.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur de l'Institut Spécialisé de Technologies Appliquée de Confection de Fès Mahmoud Bouchti a indiqué que l'organisation de cet évènement s'inscrit dans le cadre des activités para-formation, ajoutant que ce défilé est devenu une tradition annuelle pour cet institut.

La manifestation vise à susciter l'intérêt des jeunes aux formations Textile-Habillement, s'ouvrir sur l'environnement socio-professionnel de l'établissement et faire valoir le talent et les compétences des stagiaires et lauréats, a-t-il expliqué.

De son coté, le directeur régional de l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) à Fès-Meknès, Abdelhakim Hadafi a souligné l'importance de cette manifestation en ce sens qu'elle permet aux lauréats et stagiaires des filières Textiles et Habillement de côtoyer les professionnels du secteur au niveau de la région dans le cadre de leur ouverture sur le marché du travail.

Il s'agit, a-t-il dit, d'un rendez-vous annuel pour les apprentis de faire valoir leur savoir-faire et les connaissances accumulées lors de leur parcours au sein des établissements de formation, relevant que le show enregistre la participation d'un grand nombre de professionnels de textile et habillement de Fès, où le secteur occupe une place importante dans l'économie locale.

Cette manifestation qui a été ponctuée de spectacles de musique et de chorégraphies et d'une exposition artistique de tableaux de peinture réalisés par les stagiaires de l'Institut dans le cadre des activités para-formation.

Cet évènement a rassemblé les professionnels du secteur textile et habillement dans la ville de Fès, les acteurs de la société civile et les stagiaires stylistes et modélistes relevant des différents établissements qui abritent les filières du secteur Textile Habillement de la Région Fès-Meknès.

Selon les organisateurs, le show constitue un spectacle d'exposition des créations sélectionnées parmi les meilleurs articles de mode issus des "Project fashion", réalisés par les stagiaires de la 2ème année des filières Technicien en Modélisme Industriel et Stylisme des Établissements ISTA Confection Fès, ISTA Bab Ftouh et ISTA Sefrou.

Au terme du défilé, des attestations et des trophées symboliques ont été remis aux participants.