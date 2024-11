Congo-Kinshasa: La prison de Munzenze de Goma en rupture de stocks de vivres et de médicaments

La prison de Munzenze, dans la ville de Goma, est en rupture de stocks de vivres et de médicaments depuis quatre mois. La vie de plus de quatre mille détenus de la prison de Munzenze est en danger et les dégâts humains risquent d'être importants si rien n'est fait par les autorités compétentes au niveau provincial et national.

Selon des sources contactées par Radio Okapi, toutes les organisations caritatives qui intervenaient sur le plan alimentaire et sanitaire sont arrivées à la fin de leurs projets et elle se sont immédiatement désengagées de la prison. Il s'agit notamment par exemple de l'ONG MSF/Hollande qui intervenait sur le plan alimentaire et la prise en charge des détenus malades.

Les mêmes sources précisent qu'avec l'opération « Safisha Muji wa Goma » que le nombre de détenus augmente de jour en jour au sein de la prison Munzenze.

Cette situation de précarité pourrait exacerber la colère des prisonniers, ont confirmé quelques responsables de la prison sous couvert d'anonymat.

Les mêmes responsables plaident pour une assistance urgente en faveur de ces détenus.

La prison de Munzenze reste confrontée actuellement à l'explosion de plusieurs maladies dont la diarrhée, précisent nos sources.