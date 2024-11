Algérie: Le groupe Sonelgaz lance, depuis Guelma, une campagne nationale de sensibilisation aux dangers d'une mauvaise utilisation du gaz naturel

GUELMA — Une campagne nationale de sensibilisation aux dangers d'une mauvaise utilisation du gaz naturel a été lancée, samedi, à partir de la commune de Bouati Mahmoud (Guelma), par le président-directeur général du groupe Sonelgaz, Mourad Adjal.

Présidant, à l'occasion d'une visite de travail dans la wilaya de Guelma, le lancement d'une première caravane de sensibilisation coïncidant avec l'arrivée de la saison hivernale, à la mechta de Mekassa (commune de Bouati Mahmoud) située aux abords de la route nationale n 80 (Guelma-Skikda), M. Adjal a indiqué que cette campagne nationale englobera l'ensemble des wilayas du pays.

Au cours de cette campagne qui met à contribution plusieurs secteurs, notamment les collectivités locales, la direction du Commerce et celle de la Protection civile, ainsi que les services de sécurité, le groupe Sonelgaz s'attachera à "exhorter les citoyens à prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter tout risque lors de l'utilisation d'appareils fonctionnant au gaz naturel", et à les informer des "bonnes pratiques pour une utilisation sûre de cette énergie", tout en les familiarisant avec les différents risques encourus, comme les émanations de monoxyde de carbone, souvent à l'origine de nombreuses intoxications.

La campagne nationale de sensibilisation se déroule en même temps que l'installation, dans les foyers de tous les abonnés en Algérie, de détecteurs de monoxyde de carbone, opération qui devrait être achevée "au cours des six premiers mois de 2025", d'autant qu'elle a atteint 80 pour cent dans 23 wilayas, en particulier celles situées sur les Hauts plateaux où elle devrait être terminée "avant le 31 décembre prochain", a affirmé le même responsable.

Le président-directeur général de Sonelgaz a également supervisé la mise en service d'un réseau de distribution du gaz naturel au profit de 568 foyers répartis sur 3 villages de la commune de Bouati Mahmoud, à savoir Mekassa, Oum Lahnache et El Bagrat.

Il a souligné, dans ce contexte, que le coût moyen d'acheminement du gaz naturel, qui est de l'ordre de 400.000 dinars par foyer, "reflète les importants efforts déployés par les pouvoirs publics pour faire parvenir cette énergie propre à toutes les régions du pays".

La visite de M. Adjal dans la wilaya de Guelma a également donné lieu à la pose de la première pierre d'un transformateur 60/220 kV dans la commune de

Houari-Boumediene, et à l'inspection de deux transformateurs dans la commune de Beni Mezline, le premier destiné au renforcement du réseau électrique à Guelma, et le second à l'exploitation et à la transformation de l'énergie électrique produite à partir des centrales de Fkirina (Oum El Bouaghi) et de Koudiat Draouèche (El Tarf) afin d'alimenter plusieurs zones des wilayas de Guelma, de Souk Ahras, d'El Tarf et de Skikda.