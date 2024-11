Après la série d'activités de « Set Sétal » ou nettoyage des écoles initiée dans le cadre de l'activité dénommée « Sama École Sett » à la veille de la rentrée des classes pour permettre aux élèves de cinq établissements scolaires de la zone de Pikine, les responsables et membres de l'Association « Les Frères et Soeurs Unis-Les Porteurs d'Espoir ont décidé cette fois-ci de venir en appui à certains de leurs jeunes membres en leur distribuant des kits scolaires et des serviettes hygiéniques. Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de leur activité dénommée « Rose des Porteurs d'Espoir AFSU-LPE ».

C'est un élan de solidarité pour nos jeunes frères et sœurs qu'on appelle au niveau de l'association les espoirs dans leurs études, mais également de marquer ce mois d'octobre rose en octroyant nos Sœurs des serviettes hygiéniques et de discuter sur les cancer et l'hygiène menstruelle. « Cette action témoigne de l'amour et de l'affection que nous manifestons à l'endroit de nos jeunes membres qui se sont beaucoup donnés pour rendre propre les écoles avant la rentrée des classes. Nous avons vécu certes des moments houleux mais très riches en apprentissage.

Donc, cette activité est une manière pour nous de récompenser ces braves jeunes qui ont pu conscientiser aussi les élèves et aider beaucoup d'entre eux qui avaient des problèmes d'extraits de naissance à pouvoir s'inscrire à l'école. C'était donc le moment de les primer », a fait savoir Abdoul Aziz Cissé, Président de l'Association Les Frères et Soeurs Unis - Les Porteurs d'Espoir (AFSU-LPE).

%

Ce sont au total une cinquantaine de kits scolaires qui ont été distribués dont 20 pour les enfants appelés Espoirs et 07 pour leurs responsables et des cahiers et stylos qui ont été distribués aux autres enfants, élèves et proches qui étaient venus à cette cérémonie. Il s'y ajoute aussi un carton de serviettes hygiéniques mis à la disposition des filles.

« Nous sommes une association qui est dans la familiarité comme son nom l'indique (AFSU-LPE) et qui a comme pour slogan : nous ne formons qu'un seul cœur. Nous nous activons également dans le volet social, l'entraide et l'éducation civique de la population avec la méthode de l'éducation active et populaire », a-t-il conclu.