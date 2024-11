Ile Maurice: Navin Ramgoolam demande à la population de voter «avec rage» contre l'Alliance lepep

A chacune de ses sorties publiques, le Mouvement socialiste militant, notamment par la voix de l'ancien speaker Sooroojdev Phokeer, égratigne au passage Navin Ramgoolam, leader de l'Alliance du changement, le qualifiant notamment de «vie bolomm cabose ki ena enn lipie dan tomm». Or, c'est le contraire que l'on voit sur le terrain. Vendredi soir, Navin Ramgoolam a enchaîné trois réunions nocturnes à Pamplemousses, Trois Boutiques et au Terminus de Triolet à une cadence effrénée, faisant montre d'une incroyable énergie, d'une clarté dans son propos, sans jamais montrer le moindre signe de fatigue. Au cours de ces trois réunions, lui, ses colistiers et les autres orateurs ont énuméré les raisons pour lesquelles les électeurs doivent «voter avec rage» contre l'Alliance lepep.

Une de ces raisons, a dit le candidat au no 5 Ranjiv Woochit est l'ampleur prise par le trafic de drogue. Selon lui, le Premier ministre, qui est responsable du port et de l'aéroport ne parvient pas à contrôler la drogue qui arrive par ces deux points d'entrée. «Si ladrog pe kontinie rantre dans pei ek si ou Premie minis pa pe kapav kontrol ladrog, sa le dir ki linn faillir dan so tas. Se enn bann premie raison kifer nou bisin sanz sa Premie minis la ek so gouverneman.»

Les autres raisons citées par lui sont notamment le coût de la vie qui s'accentue avec la dévaluation de la roupie, les taxes que le gouvernement sortant a imposées sur la population «Enn kote li pran Rs 40 milliards en taxes direk ek lot kote li pe donn ou zis Rs 6 milliards», le maintien au coût actuel des prix des carburants alors que ces prix ont baissé sur le marché mondial. Ranjiv Woochit a recommandé aux électeurs de ne pas attendre la dernière minute pour aller voter et de le faire tôt, le dimanche 10 novembre, avec discipline et de voter bloc.

«Pa dir enn fami, mo madam, mo zenfan, mo frer inn gaign travay ar zot (NdlR : le MSM). Aret ar sa. Dan règne travaillis nou aussi nou ti donn travay dan port, aéroport, lopital. An 2015, ler nou perdi, plis ki 800 dimounn inn perdi travay. Si zordi ou (NdlR : le MSM) dan gouvernement, dix banane ou dan pouvoir, si ou pa pou donn travay, kisannla pou donn travail ? L'opposition ?», a-t-il ironisé. Il a rappelé qu'avec autant de candidats en lice au no 5, le bulletin de vote se déclinerait en recto verso et a recommandé aux électeurs de Pamplemousses-Triolet de mettre leur croix à côté du no 116, soit Navin Ramgoolam, à côté du no 119, soit Kaviraj Rookny et à côté du no 146 qui est le sien et «de ne pas avoir pitié pour les canards boiteux.»

Anil Seeruttun du Mouvement militant mauricien, qui donne un coup de main aux candidats de l'Alliance du changement au no 5, a déclaré que la suspension des réseaux sociaux vendredi matin, représentait «un assassinat de la démocratie et de la liberté» à Maurice. «Eski nou dan Moris, nou dan enn demokrasi ou dan enn pays kot ena diktatir ? Sa kalite gouverneman ki nou ena zordi, imazinn enn kout si remet zot ankor pandan sink an, ki pou arive ? Ki zot pou fer ou plito ki zot pa finn fer ?», a-t-il dit en alléguant qu'aujourd'hui, toutes les institutions du pays sont gangrénées, «pourries», avec «enn plas kot zot pa kapav fer narien se DPP ki pe fer son travay.»

Faisant allusion aux bandes sonores et à la raison d'atteinte à la sécurité nationale invoquée par le Premier ministre pour justifier la suspension des réseaux sociaux, Anil Seeruttun a déclaré que le système d'écoute mis en place par le gouvernement sortant s'était retourné contre lui. «Zot dir sekirite nationale. Ki sekirité nationale ? Zot pe protez zot mem. Premie minis pe protez limem ek so fami.»

Expliquant au public présent que dans une alliance, il faut se partager les tickets et que c'est pour cela que le MMM n'a pas de candidats dans cinq circonscriptions, il a demandé aux électeurs de ne pas voter pour un parti mais pour une alliance, à savoir celle du changement. «Navin Ramgoolam inn donn nou garanti ki pa pou fer diferans entre candidats MMM ek candidats travayis.»

Pour le colistier de Navin Ramgoolam et Ranjiv Woochit, Kaviraj Rookny, il est temps pour le peuple d'arrêter d'avoir peur, il est temps pour lui d'exprimer son ras-le-bol, «inn ariv ler pou nou gaign nou independans. Depi 2014 ziska zordi, Pravind Jugnauth ek so lekip inn kokin nou independans. Ki le dir independans ? Se nou independans ek nou liberte de dir ek agir kouma nou le. Eski zordi ou kapav fer sa ? Kouma ou lev lavoix, ou al ferme.»

Face à l'exode des jeunes qui ne trouvent pas leurs marques dans le pays, il a estimé que les électeurs n'ont pas le droit moral de «les enn gouverneman en plas kipe fouille trou pou ou zenfan.» Personnellement, il n'est pas d'accord de vieillir sans la présence de ses enfants. «Si nou pa met MSM deor, li pou tro tar. Ou zenfan ek ou ti zenfan pou dimann ou kifer ler ou ti kapav anvoy zot manze, ou pa finn fer li.»

Très en verve, Navin Ramgoolam a déclaré comprendre la souffrance du peuple qui a du mal à joindre les deux bouts chaque mois. «Ou lafin dimoi nepli le 30 me le 10. Ler mo ti la, ou ti pe ranpli ou kadi ek kas ti pe res dan ou pos. Zordi kas pa pe res dan ou pos ek ou pa pe kapav ranpli ou kadi.» Il trouve étrange le manque de devises étrangères dans le pays, notamment du dollar. «Ki manier li possib sa ? Zot pe fer enn politique délibérée. Kapav zot pe fer lot kitsoz lor taux de change, mo pa kone.»

Le leader de l'Alliance du changement a affirmé qu'il n'y avait jamais eu autant de drogue en circulation dans le pays que ces dernières années. «Enn coincidans sa ? Sak foi MSM au pouvoir, ladrog augmente.» Selon lui, les dommages encourus par trois vedettes rapides d'interception de drogue, heurtés par un bateau conduit par un skipper habitant St Pierre qui était à la retraite et qui a été réembauché dans le port, n'est pas une coïncidence. Navin Ramgoolam s'est étonné que ce skipper soit toujours en poste et n'ait pas été inquiété par les autorités. «Ou bizin pans tousala ler ou al voter.»

Faisant référence aux Missie Moustass Leaks et aux propos vulgaires et offensants attribués au commissaire de police par rapport à la Vierge Marie, le leader de l'Alliance du changement a déclaré que c'est de coutume pour le MSM «d'insulter les communautés. Pa blie ki linn donn plis ki 700 arpents later à Franklin lor enn prête nom à kot Grand-Bassin kot inn fer rave party ek touy kosson marron pa loin Doorga Ma ek Shiv ji. Pa blie so papa ti dir ki ena insanite dan Koran. Pa blie kisannla ti apel kreol demon. Ni Paul, ni moi, ni sir Seewoosagur Ramgoolam inn fer sa bann travay la. SSR inn touletan dir fode pa tous bann religions. Dernie ler zot inn kokin later tamoul pou donn zot kopin ki finans zot. Sa le dir zot pe insulte dimounn.»

Il a démenti l'allégation à l'effet que ce serait Shakeel Mohamed (NdlR : qu'il a choisi comme numéro 3 de son Front bench en cas de victoire de l'Alliance du changement), prendrait sa place quand il mourait. «Eta bourrique, al aprann Konstitusyon ! Kan so papa (NdlR : sir Anerood Jugnauth) ti ale, kifer Collendavelloo pa finn vinn Premie minis ? Kifer Xavier Duval pa finn vinn Premie minis ? Non, papa-piti sa ».

Contrairement au Ptr et au MMM qui sont des partis politiques, le MSM, a-t-il poursuivi, est un parti familial. «Alors seki zot fer se komminalisme. Sa le dir ki musulman pa gaign droit gaign enn reprezantan li, sa ve dir pou fer hindou per, lerla Navin Ramgoolam pou dir non pas moi sa ! Mo pa per narien. Zero per. Zis Bondie ki mo per. Mo pou fer zistis, tou kominote pou represante. Nou tou zenfan Bondie.»

Selon lui, la suspension des réseaux sociaux n'avait qu'un but : «li pa ti kone ki ou ti pou al kone ki komplo inn fer pou touy Kistnen (NdlR : Soopramanien Kistnen). Seki zot inn fer ar reso sosio se ras ou liberte».

Il a prévenu les électeurs que jusqu'au 10 novembre, le MSM allait leur faire d'autres cadeaux. «Monn dir dimounn pa per kontravansyon. Taler zot pu donn kontravansyon gratis. Tou pou donn kado la.»

Dans une démocratie, a-t-il poursuivi, chacun a le droit de voter pour les candidats de son choix. «Selman ou bisin respekte tou kominote ek tou bann relizion. Seki zot inn fer li impardonab. Le 10 ler ou al vote, vot ar enn laraz, enn laraz pou deter zot enn foi pou toutes. Les sa lor moi. Moi mo pou enter zot, pa pran traka ou.»

La note d'humour est arrivée en pleine réunion nocturne à Trois Boutiques lorsqu'un chien est entré sous la tente. «Les li», a déclaré un des hommes faisant partie de la sécurité de Navin Ramgoolam. «Ravi Rutnah sa (NdlR : candidat de l'Alliance lepep au no 5 qui a, dans le passé, traité une journaliste de l'express de «femel lisien»).